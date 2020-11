Nye krisemøter etter utbrudd - vurderer å stenge skoler

Lyngdal og kommunene rundt skal søndag ha nye krisemøter i forbindelse smitteutbruddet ved en rumensk menighet. Å stenge skoler er et av tiltakene som vurderes.

Minst 50 personer er smittet i forbindelse med utbruddet som startet i lokalene til Betania Lyngdal.

Som følge av utbruddene skal Lyngdal og andre berørte kommuner, fylkeslegen i Agder og Folkehelseinstituttet ha et møte søndag klokken 10 om utbruddet.

Etterpå skal Lyngdal ha krisemøte der de skal vurdere om de skal iverksette ytterligere tiltak, sier ordfører Jan Kristensen (H) til TV 2.

– Vi vil få oversikt over situasjonen senere og se hvilke tiltak som skal iverksettes. Stenging av skoleklasser eller hele skoler er kanskje det viktigste tiltaket vi vurderer, sier Kristiansen.

Vil ikke la barna testes

Ordføreren sier at tiltakene vil bli koordinert med nabokommunene, i likhet med arrangement-forbudet som ble fattet lørdag.

Da vedtok Lyndal, Lindesnes, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad å forby arrangementer til og med mandag 16. november.

Kristiansen sier at en av grunnene til at de ønsker å stenge skoler eller hele skoleklasser, er at flere av dem som er registrert smittet, har mange barn, og foreldrene til barna vil ikke la barna bli testet.

– Vi har støtt på språk- og kulturforskjeller, der de ikke ønsker å la barna bli testet og registrert, sier Kristiansen.

Han sier at problemene også har ført til at smittesporingsarbeidet har vært krevende.

Han sier at han opplever at dialogen ser ut til å gå bedre.

Det bekrefter også fylkeslege Anne-Sofie Syversten i Agder.

– Det at man ikke får testet barn er en utfordring. Men jeg forstår at kommunen og menigheten er i god dialog og begynner å finne løsninger på det som i utgangspunktet var en kommunikasjonsutfordring, sier hun til TV 2.

Ikke kontroll

Fylkeslegen sier at det gjøres en stor innsats i kommunene for å få oversikt over utbruddet.

– Akkurat nå er det ikke kontroll, man har ikke fått kartlagt alle nærkontakter og andre som er berørte, sier Syversten.

Hun sier at det er opp til kommunene å avgjøre om hvilke tiltak som skal settes inn ut fra nasjonale retningslinjer.

På en pressekonferanse fredag sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at det fortsatt innføres tiltak som går lenger enn det smittesitusjonen og de nasjonale rådene tilsier, blant annet viste han til stengte skoler.

– Kan ikke ta tiden tilbake

Forstanderen av den rumenske menigheten der flere titalls personer nå er koronasmittet, sier til Fædrelandsvennen sier at situasjonen som har oppstått, er svært beklagelig.

Han avviser overfor avisen at de ikke ønsker å la barna bli testet.

– Det var kanskje noen som var skeptiske til å begynne med. Men jeg har nå snakket med alle de som har testet positivt og som har barn. Alle disse har nå testet barna sine eller skal gjøre det, sier han i et anonymt intervju.

– Vi har lest om andre smitteutbrudd som har oppstått der mange har vært samlet. Vi skulle lært av andres feil. Men vi kan ikke ta tida tilbake, dessverre, sier han også.