Annerledeslandet Norge

Hvordan vil historien behandle denne helgens landslagsdrama? Er Norge annerledeslandet som er så strenge at selv Tante Sofie syns det blir litt mye? Eller gjør norske helsemyndigheter den jobben UEFA burde ha gjort for lengst?

Vi lever virkelig i ekstraordinære tider når landets helsemyndigheter stopper fotballandslaget så godt som på vei inn i flyet på Gardermoen. Jeg har aldri før opplevd at et landslag blir nektet å reise ut av landet for å representere Norge.

Ordskiftet det siste døgnet har vært preget av vantro, skuffelse, enorm frustrasjon, en del skadefryd og mange hevede pekefingre. Det kan fort bli hett når flyet står fulltanket og klart på rullebanen før avgjørelsen faller. Det tok ikke lang tid før folk satt klare i skyttergravene.

Midt i all frustrasjonen, idiotforklaringene og Caps Lock er det imidlertid noen kjernespørsmål som blir stående igjen.

Hvor viktig er egentlig fotballen? Hva er fotballens rolle og plass i en pandemi? Og er dette et øyeblikk der resten av verden bør se til Norge, eller vil dette bli stående igjen som et eksempel på norsk overformynderi og hysteri?

I en global pandemi blir det meste annet uviktig. Selv ikke de mest ihuga fotballentusiastene vil mene at fotballen er viktigere enn liv og helse. Men fotballen er heller ikke bare en meningsløs lek, lett underholdning eller elleve mann som løper etter en ball.

Fotball er toppidrett, kultur, industri og følelser. Fotballspillere er toppidrettsutøvere og i likhet med andre toppidrettsutøvere har de en karriere med en tydelig datostempling. Nå får de minimum to sesonger sterkt preget av en pandemi som gjør jobben deres både vanskelig og vanvittig uforutsigbar

Fotball er sterke følelser, fellesskap og stolthet. Få andre institusjoner i samfunnet vekker så voldsomme følelser i oss. Få andre ting kan få voksne mennesker til å kaste seg om halsen på vilt fremmede mennesker, rope skjellsord til TVen eller bryte ut i spontan jubelsang.

For mange har fotballen vært et viktig lyspunkt og et glimt av normalitet i en ellers tung hverdag under denne pandemien. Man bør ikke bagatellisere den betydningen det har hatt at man har klart å holde fotballen i gang siden i sommer.

Samtidig krever en ny smittesituasjon nye diskusjoner om fotballens plass i et koronaherjet Europa.

UEFA-protokollen har bidratt til at man har kunnet gjennomføre fotballkamper i relativt trygge rammer. Nå er spørsmålet om denne smittevernprotokollen holder mål også når smittetallene stiger i land etter land.

Vi har sett flere eksempler oppblomstringer av smitte i forbindelse med landslagspauser. Spillerne plukkes ut av klubbkohortene sine og kommer inn i nye landslagskohorter med spillere fra ulike ligaer og ulike smittevernregimer.

Er det forsvarlig å gjennomføre landslagspauser når smittetallene stiger?

Den totale kampbelastningen for de spillerne som nå skal sjonglere nasjonal klubbfotball, internasjonal klubbfotball og landslagsfotball er veldig høy. Når smittekartene blir stadig rødere og spillerne allerede pushes til bristepunktet, hadde det vært mer fornuftig å sette landslagsfotballen på pause denne høsten. Man burde ha prioritert den nasjonale klubbfotballen, i stedet for å skvise inn internasjonale kamper i et allerede tett kampprogram.

Det er vanskelig å vite hvordan vi vil se tilbake på denne høsten her den dagen koronapandemien endelig er historie. Vil vi riste oppgitt på hodet over at UEFA insisterte på å gjennomføre landskamper i denne perioden? Eller vil vi holde Bent Høie og co personlig ansvarlig for å ha ødelagt Norges mesterskapssjanser?

En ting må i hvert fall være klinkende klart. Dette er ikke en avgjørelse Bent Høie har tatt med lett hjerte.

Ingen politiker i verden har lyst til å være den som hindrer et landslag i å spille en viktig landskamp. Norske myndigheter stopper ikke landslaget på Gardermoen for moro skyld.

Selv om det virker smått absurd at det norske landslaget må forholde seg til langt strengere karantenekrav enn alle andre landslag i Europa, forstår jeg hvorfor Bent Høie følte han måtte sette ned foten.

Når dette først ble et tema i offentligheten, er det vanskelig for helseministeren å gi landslaget unntak fra de norske karantenebestemmelsene. Vi må huske på at smittekarantene er noe helt annet enn innreisekarantene.

I resten av fotball-Europa er det vanlig praksis at hyppig testing erstatter deler av karanteneregimet. I Norge har myndighetene hele tiden lagt seg på en linje der man ikke kan teste seg ut av smittekarantene. Hvis du eller jeg havner i karantene på grunn av nærkontakt med en som er bekreftet smittet, kan vi teste negativt til vi blir blå uten at det hjelper. Vi må i karantene uansett hvor mange negative tester vi kan vise til.

Det er lett å se for seg at det finnes veldig mange nordmenn der ute som mener det er ekstremt gode grunner til at akkurat de burde slippe karantene hvis de tester negativt.

Hadde Bent Høie egentlig noe valg, når saken til slutt ble så offentlig som den ble? Kunne han gå ut offentlig og si ja til at landslaget bryter karantenereglene samtidig som resten av befolkningen får beskjed om at de må ta enda en støyt for smittedugnaden?

Når det oppsto en så tydelig konflikt mellom de norske reglene og de reglene som praktiseres i resten av fotball-Europa, har jeg forståelse for at norske helsemyndigheter må holde fast ved det regelverket de nå jobber på spreng for at resten av befolkningen skal følge. De har ansvar for å snu en stadig økende smittetrend, og da har de ikke råd til å sende ut tvetydige signaler til befolkningen. Rommet for unntak og pragmatiske løsninger var langt større da smittetallene var lavere.

Hvorvidt hele denne landslagspausen var en unødvendig helserisiko eller helt uproblematisk får vi ikke svar på før om en stund. Kanskje har UEFA vært totalt uansvarlige. Kanskje har norske myndigheter vært urimelig strenge og firkanta.

Akkurat nå sitter landslaget og NFF igjen som den store taperen, men hvem vet. Om noen måneder kan det hende Norge blir genierklært for å vært kjerringa mot strømmen mens resten av fotball-Europa fortsatte som før midt i en pandemi på vei ut av kontroll.