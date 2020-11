Turgåeren Michael (45) tilbake fra de døde etter unik behandling

Forrige uke la 45-åringen og en kamerat ut på tur i naturskjønne Mount Rainier National Park i delstaten Washington. Midtveis under turen skilte han og kompisen lag, med planer om å møtes lenger ned i den snøtunge løypa.

– Jeg var ganske nære slutten av løypa. Deretter kom det masse snø. Alt ble hvitt, og jeg kunne ikke se noe, sier Knapinski til Seattle Times.

Funnet bevisstløs

Det siste han husker er at han tar museskritt på vei ned fjellet, omringet av snø.

– Jeg er ikke sikker på hva som skjedde. Jeg tror jeg falt, sier Knapinski. Kroppen er full av kutt og blåmerker.

Spektakulære Mount Rainier kan være et ubarmhjertig sted for turgåere som Michael. Foto: Elaine Thompson/AP Photo

Da Knapinski ikke dukket opp på det avtalte møtestedet, ante kameraten uro og meldte ham savnet. Tre ansatte ved nasjonalparken startet en leteaksjon, men måtte avbryte søket på grunn av svært krevende forhold.

Værforholdene gjorde også at redningshelikopteret ikke fikk lettet før på ettermiddagen, da de parkansatte også gjenopptok søket.

Døde på akuttmottaket

Knapinski ble omsider funnet bevisstløs ved en elv og fraktet til sykehus med helikopter.

Da han ankom Harboview Medical Center, hadde han fremdeles puls, men hjertet stanset kort tid senere.

– Han døde på akuttmottaket, noe som ga oss en unik mulighet til å forsøke å redde livet hans. Vi brukte den mest avanserte formen for kunstig livsstøtte som finnes, forklarer legen Jenelle Badulak.

Avansert metode

Mens Knapinski lå død på behandlingsbordet, forsøkte leger og sykepleiere kontinuerlig å gi ham hjerte-lunge-redning, samtidig som de koblet ham til en ekstrakorporal membranoksygenerings-maskin (ECMO).

Dette er en avansert form for livreddende behandling som brukes for å tilføre oksygen til pasienter med alvorlig nedsatt hjerte- og lunge-funksjon. Maskinen pumper ut blod fra pasienten og erstatter karbondioksidet i blodet med oksygen, før det pumpes tilbake.

Knapinski var død i om lag 45 minutter, før hjertet hans begynte å pumpe igjen. Deretter startet prosessen med å stabilisere tilstanden til turgåeren, og legene ble ved Knapinskis side gjennom natten.

Gledestårer

Sykepleier Whitney Holey satt ved siden av Knapinski da han åpnet øynene, to dager senere. Hun har vært ansatt ved sykehuset i 12 år og sier øyeblikket vil stå igjen som høydepunktet i karrieren.

Knapinski var i dårlig form, men ved godt mot etter gjenoppstandelsen. Foto: Susan Gregg/University of Washington/AP Photo

Knapinskis første ønske var ifølge sykepleieren å ringe familien.

– Han gråt, familien gråt, og jeg er ganske sikker på at jeg gråt en skvett selv, sier Holey.

– Det fikk meg til å huske hvorfor vi gjør dette. Dette er grunnen til at vi jobbet lange skift, hvorfor vi er borte fra familiene våre. Dette er hvorfor vi er her, sier en stolt sykepleier.

Ny mening med livet

Til tross for at Knapinski var oppe igjen, var formen svært redusert etter den dramatiske fjellturen. I tillegg til frostskader og nyresvikt hadde hjertet problemer med å sirkulere oksygen. Legene følte seg derimot trygge på at han ville klare seg.

– Han kom tilbake fra de døde. Kanskje det ikke er den korrekte medisinske termen, men hjertet hans slo ikke på 45 minutter. Det er utrolig, sier lege Saman Arabi.

Selv sier Knapinski at hendelsen har gitt ham et helt nytt syn på livet. Så snart formen tillater det, vil han hjelpe fattige og barn i nød.

– Det kommer til å bli mitt kall her i livet. Bare det å hjelpe andre. Jeg er fortsatt i sjokk, sier den gjenoppståtte turgåeren.