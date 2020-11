Ytterligere to personer pågrepet i forbindelse med knivstikking i Drammen

En mann og en kvinne i 20-årene er siktet for å ha medvirket til knivangrepet på en mann i 20-årene i Drammen, natt til lørdag.

Natt til lørdag ble en mann i 20-årene fraktet til sykehus med alvorlige skader, etter å ha blitt knivstukket i Drammen. Personen skal ikke være livstruende skadd.

En mann i 20-årene er siktet for å ha begått knivstikkingen.

Lørdag kveld bekrefter jourhavende jurist Cecilie Svorstøl at ytterligere to personer er pågrepet og siktet for å ha medvirket til angrepet.

– De ble pågrepet i løpet av dagen. Det er en mann og en kvinne, begge i slutten av 20-årene.

Politiet er nå i gang med avhør av personene, som vil fortsette utover natten.

Hendelsen skal ha skjedd på Fjell i Drammen klokken 06.17.