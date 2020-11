Dette kan bli nødlandslaget: – Han kan ironisk nok redde Norge

Lørdag kveld kom bekreftelsen på at søndagens kamp mot Romania er avlyst. Kort tid senere bekreftet elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, at de vurderer å sette sammen et nødlandslag til kampen mot Østerrike.

Hun var imidlertid klar på at ingen avgjørelse er tatt. Et nødlandslag innebærer at det hentes inn nye spillere og støttespillere som ikke er i smittekarantene.

Kampen skal etter planen spilles onsdag i Wien, og vil avgjøre hvem som stikker av med gruppeseieren.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen lanserer spillerne han mener er aktuelle for et norsk «B-lag.»

Mathisen understreker at alle forslag er med forbehold om skadesituasjon og faktisk praktisk mulighet for å gjennomføre det hele. Han har også tatt høyde for at samtlige spillere utenfor Europa, som Ole Selnæs, Tarik Elyounoussi, Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen, ikke er aktuelle av reisemessige årsaker.

Hauge og Bråtveit kan bli aktuelle

Et siste element som kan påvirke uttaket av en eventuell nødtropp, er karantenebestemmelsene for personer som tidligere har fått påvist covid-19-smitte. Både Jens Petter Hauge og Per Kristian Bråtveit, som begge har vært med troppen, har hatt viruset i høst.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at nærkontakter som i løpet av de seks siste månedene har fått viruset dokumentert ved godkjent laboratoriesmitte er unntatt karantene. Det er imidlertid ikke kjent om Hauge og Bråtveit vil få fritak til en eventuell kamp mot Østerrike.

Bråtveit knyttet seg til troppen lørdag.

Morten Thorsby vil trolig ikke få unntak. Sampdoria-spilleren fikk viruset påvist i mars, mer enn seks måneder siden.

Trener

– Det naturlige er vel at for eksempel U21-landslagets Leif-Gunnar Smerud tar seg av denne kampen, for så å gå i karantene når han kommer hjem.

– Av de mer spenstige forslagene hadde det jo selvfølgelig vært gøy med en mann som Henning Berg eller kanskje til og med Ståle Solbakken, men det går jo selvsagt ikke gitt hvordan situasjonen er. Men han skal jo ha den jobben en gang i fremtiden uansett, sier Mathisen humoristisk.

Jesper Mathisen ser for seg at Leif Gunnar Smerud leder et eventuelt lag mot Østerrike. Foto: Fredrik Hagen

Keepere

– Per Kristian Bråtveit hadde allerede sluttet seg til troppen, men blir et naturlig valg her om han får unntak fra karantene. I tillegg er det jo rimelig å anta at man hadde spurt en mann som Ørjan Håskjold Nyland, for selv om han ikke har klubb for øyeblikket, så har han vært Norges ubestridte andrevalg de siste årene. En operasjon setter imidlertid en stopper for det, og da kan for eksempel Mathias Dyngeland være en aktuell reservekeeper. Tidligere Viking-keeper Anders Kristiansen fra belgiske Union Saint-Gilloise kan også være aktuell, sier Mathisen.

Per Kristian Bråtveit ble innkalt som reserve til Romania-kampen, og hadde allerede sluttet seg til troppen da den ble avlyst. Nå er spørsmålet om han får fritak fra karantenereglene ettersom han har hatt koronaviruset i høst. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Forsvar

– Vi har en høyreback i Andreas Vindheim som spiller Europaliga med Sparta Praha, men som selvsagt er uprøvd på A-landslagsnivå. Det samme er Aslak Fonn-Witry, som har gjort sine saker bra i Allsvenskan for Djurgården. Av stoppere så har både Ruben Gabrielsen og Andreas Hanche-Olsen vært i troppen uten å spille, så begge de bør være aktuelle. Hanche-Olsen hadde selv en positiv koronatest for en tid tilbake, og stod over kamp for sitt Gent, men testet deretter negativt etter kamp og var tydeligvis ikke smittet likevel.

– Thomas Rogne og Adrian Pereira, også de Europaliga-spillere i henholdsvis Lech Poznan i Polen og PAOK i Hellas, bør også være aktuelle. Julian Ryerson kan være aktuell fra Bundesliga-klubben Union Berlin, men den største outsideren her er Håvard Nordtveit, poengterer Mathisen.

Lech Poznan-spiller Thomas Rogne kan være aktuell for et nødlandslag. Her med konen Ada Hegerberg. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– I sin tid en av Lagerbäcks mest betrodde menn, og en som hadde signalisert at han skulle gi seg på landslaget etter EM. Nå blir det ikke EM, men Nordtveit har holdt seg i varmen og var i Oslo senest forrige samling for å pleie kontakten med miljøet. Var tilbake etter skade og spilte en halvtime for Hoffenheim i Europaligaen forrige uke, og vil være en naturlig kaptein og lederskikkelse i et lag som dette.

Midtbane

– Jens Petter Hauge blir naturligvis viktig om han får unntak fra karantene. Håkon Evjen spiller ikke mye førstelagsfotball i Nederland for AZ Alkmaar, men også han fikk en halvtime i Europaligaen mot såpass bra motstand som Real Sociedad i forrige uke. Vi skal ikke glemme at han var Eliteseriens beste spiller i fjor, og en mann med stort potensial, mener Mathisen.

Håkon Evjen sliter med spilletiden for toppklubben AZ Alkmaar. Foto: Manfred Binder / BILDBYRÅN

– Det samme gjelder for Kristoffer Askildsen, som i en alder av 19 allerede har spilt Serie A-kamper for Sampdoria denne sesongen. Fredrik Ulvestad gjør sine saker solid i Djurgården, var inne i troppen i fjor og er nok bankers på B-laget.

– Av spennende kantspillernavn vil jeg trekke frem Zlatko Tripic, Ghayas Zahid og Mats Møller Dæhli. Alle de har X-faktor som kan komme godt med. Sistnevnte har vært skadet, men jeg synes jeg så på en av de mange sosiale medier-kontoene til Kristian Thorstvedt at hans lagkamerat i Belgia er i trening med ball igjen.

– Thorstvedt selv kan for øvrig også være en joker å hive inn på slutten. Til slutt vil jeg også trekke frem min gamle venn fra Kristiansand, Sondre Tronstad. Han gjør sakene sine bra i Vitesse, og kan være en overraskelse i en tropp som i grunn bare består av overraskelser.

Angrep

– Endelig skal vi få se Tokki for Norge! Det har nærmest vært et folkekrav etter Champions League-gjennombruddet i høst, men likevel ble ikke Tokmac Nguen tatt ut i den opprinnelige troppen. Det overrasket mange da, men kan jo ironisk nok være nettopp det som redder Norge når alt kommer til alt.

– Ferencvaros-spilleren har tempo, teknikk, målscoringsegenskaper og har allerede vist snev av at han kan få det ut mot de aller, aller beste. Den korte turen fra nabolandet Ungarn tar han på null komma niks, og han er allerede – selv før noe som helst er bekreftet – den spilleren jeg gleder meg klart mest til å se i onsdagens kamp.

– I tillegg til Tokki ser jeg på det som naturlig at både Fredrik Gulbrandsen og Jørgen Strand Larsen blir del av en sånn tropp, og at en av dem starter kampen. Gulbrandsen kom på scoringslisten for sitt Istanbul Basaksehir sist, og Strand Larsen scorer mål på lag med Arjen Robben i nederlandsk toppdivisjon.

– Alexander Søderlund spiller i Sverige nå, og er også en naturlig mann å ha med i en sånn tropp. En annen fjerdespiss kan kanskje være Torgeir Børven, selv om målene kom hyppigere i norsk fotball enn hva som har vært faktum i Tyrkia. Jeg gleder meg imidlertid til å se på Twitter hvordan klubben hans presenterer et eventuelt landslagsuttak i ellevte time.

Fredrik Ulvestad (til venstre) og Alexander Söderlund lanseres begge som kandidater til en eventuell tropp av Jesper Mathisen. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Tviler på plass til tenåringene

– I tillegg til alle disse har man unggutter rundt om kring, som Fiabema, Aarøen, Kjølø og Arnstad. Alle disse har vist seg frem utenfor Norges grenser de siste ukene, men jeg tror ikke noen av dem vil få minutter i denne kampen her. Der blir det mer rutinerte spillere som kommer til å måtte gjøre jobben, spår Mathisen.