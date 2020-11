Erlend Fagerli vant VM i triksing

Se finalen mellom de to brødrene øverst!

De norske triksebrødrene Erlend og Brynjar Fagerli gikk begge hele veien til finalen i Red Bull Street Style, som har status som et verdensmesterskap.



Årets utgave var online, og brødrene trikset i et idrettsanlegg i Trondheim. Lillebroren Erlend vant finalen med tre stemmer mot storebrorens to.



– Det er en ære å få konkurrere mot broren min i finalen, sa Erlend etter finalen.

Merittlista til brødrene var også før mesterskapet svært imponerende. Erlend har blant annet fire verdensmestertitler. Brynjar har ett EM-gull og en bronseplass i VM. Sammen har de vunnet parkonkurransen i VM de fire siste årene.

– Grunnen til at jeg har vunnet mye de siste årene er nok at jeg klarer å prestere godt under press. Jeg har knekt den mentale koden. Samtidig er jeg er god på de triksene jeg gjør, triksene har høyt nivå og original stil, sa Erlend til TV 2 i forkant av VM.



Forrige helg møttes de to til finaleduell i NM. Den gikk Brynjar seirende ut av.