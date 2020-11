Må landslagsspillerne bli værende i karantene i Norge?

Landslaget har havnet i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset fredag.



Etter at kampen mot Romania ble avlyst, er det nå usikkert hva som skjer med landslagspillerne.



For neste helg ruller klubbfotballen igjen Europa rundt, men om de norske spillerne skal følge norsk lov, må de sitte i karantene frem til tirsdag 24. november. Dermed vil de gå glipp av seriekamper for klubblaget sitt neste helg.

TV 2 spurte Martin Ødegaard om han trodde han kom til å være i karantene om han nå reiser hjem til Spania:

– Jeg vil tro i det sekundet vi kommer inn i et nytt land, er det de reglene som gjelder. Det vil være litt rart om Norge kan bestemme hva Spania skal gjøre. Men det er vanskelig å bli klok på alle reglene. Uti Europa er det vanlig at den smittede isoleres, mens resten fortsetter å følge smittevernsprotokollen, sier Ødegaard til TV 2.

Real Madrid-spilleren opplever at helsemyndighetene ikke har forståelse for den situasjonen landslaget er i:



– Nei, vi gjør egentlig ikke det når ting blir som de blir. For min del opplever jeg det som litt rart at det virker som at det ikke handler om smittevern når de tillater at vi reiser hjem til klubb. Vi kan også dra på Gardermoen, møte masse nye mennesker, sette oss på et vanlig fly og reise hjem til landene vi hører til, sier Ødegaard.

Elden svarer Ødegaard

Advokat John Christian Elden er derimot klokkeklar på at landslagspillerne må være i karantene om de skal følge norsk lov, og har svart Ødegaard:

– Eh, nei Ødegaard. Dere kan ikke være på Gardermoen eller reise med fly når dere er i karantene. Ikke hjem heller. Smittekarantene varer i 10 dager etter at en nærkontakt er smittet. Brudd er straffbart. Uansett prøveresultater, skriver advokaten på sin Twitter-konto lørdag kveld.

Til TV 2 sier Elden dette på SMS:

– Norge kan ikke nekte noen å forlate riket hvis andre vil ta imot, men det er straffbart karantenebrudd å oppholde seg for eksempel på Gardermoen eller andre beferdede steder eller på offentlig transport. En som sitter i smittekarantene på grunn av nærkontakt med smittet person, regnes som sannsynlig smittebærer, og må oppføre seg med slik ansvarlighet overfor sine medmennesker.

En annen bruker svarer Elden følgende:

– Jo, det kan de. Du kan reise hjem til stedet du bor. Du havner jo ikke i karantene på DET STEDET du får beskjeden om at du er i karantene. Alle norske spillere bor utenfor Norge, før Elden kontrer:

– Nei. Ikke med offentlig transport eller på offentlig sted der du er nærmere noen enn 1 meter. Du er ikke mindre helserisiko ut fra hvor du hadde tenkt deg, svarer Elden, og henviser til denne lenken som omhandler smittekarantene.







Eh, nei Ødegaard. Dere kan ikke være på Gardermoen eller reise med fly når dere er i karantene. Ikke hjem heller. Smittekarantene varer i 10 dager etter at en nærkontakt er smittet. Brudd er straffbart. Uansett prøveresultater. https://t.co/vTBBxMgfEi — John Christian Elden (@jcelden) November 14, 2020

Dette sier Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier følgende om smittekarantene:



– Det man kan gjøre, er å forflytte seg til eget bosted for å fullføre karantenen der. Det kan gjøres hvis kommunelegen godkjenner en trygg reise. Det kan man også gjøre til utlandet, men for å fortsette karantenen der - ikke for å gå på jobb, forteller Nakstad og fortsetter:



– Tas man ut av karantene i Norge for å dra på arbeid, så bryter man covid-19-forskriften i Norge og intensjonen bak karantenereglene som gjelder i de fleste land. Norsk lov gjelder ikke i utlandet, men når man gjør det i Norge, for så å reise å spille fotball, vil være brudd på karanteneforskriften.