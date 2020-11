Dette skjer dersom Norge ikke reiser

Fredag testet Omar Elabdellaoui positivt for koronaviruset. Landslagstroppen ble dermed satt i karantene. Helseminister Bent Høie sier at han ikke vil gjøre unntak for at den norske troppen kan reise, og at det vil være i en juridisk gråsone.

Lødrag kveld ble det klart at kampen mot Romania avlyses. Uefa skal nå avgjøre om Norge skal straffes.

TV 2 har vært i kontakt med UEFA, som henviser til protokollen på sine nettsider dersom spillere eller et lag havner i obligatorisk karantene eller isolasjon.

Nei til B-lag mot Romania

Punkt én sier at kampen skulle blitt spilt dersom Norge hadde minst 13 spillere tilgjengelig, inkludert én keeper. Landslagets plan var å la spillerne med bosted i Norge bli igjen, og reise med kun utenlandsproffene.

Et alternativ kunne vært å skrape sammen en tropp bestående av spillere som ikke er tatt ut på landslaget. Det avviser Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, som en mulighet til søndagens kamp mot Romania.

Til TV 2 forklarer at han det vil være for kort tid med tanke på testing av nye spillere og lignende.

Utsettelse

Skulle man ikke klare å stille med 13 spillere, er utsettelse neste punkt hos UEFA. Men, som Det europeiske fotballforbundet presiserer, kan det være umulig i en tettpakket fotballkalender. En annen mulighet er å spille kampen på nøytral grunn, men det ville også brutt med den norske forskriften.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, skriver i en SMS til TV 2 at en utsettelse er nettopp umulig. I neste landslagssamling står VM-kvalifisering på plakaten for Norge, samtidig som det er svært få hull i en hektisk hverdag for klubblagene.

Når kampen ikke blir utsatt, havner saken hos UEFAs disiplinærkomité.

Dersom et forbund blir holdt ansvarlig for at en kamp ikke spilles, vil laget bli erklært som tapere av kampen. Unntaket er dersom disiplinærkomiteen konkluderer med at begge eller ingen av lagene er ansvarlige for at kampen avvikles.

– Tror du det er noen vei utenom det?

– Dessverre ikke. Normal prosedyre vil være at vi taper kampen 0-3, svarer Fisketjønn.

Onsdag skulle Norge møtt Østerrike i Wien. Fra tirsdag av stenges nasjonen ned i tre uker, opplyste forbundskansler Sebastian Kurz lørdag, ifølge Reuters. Om begge lagene skulle bli holdt ansvarlige for at kampen ikke spilles, og det derfor ikke kan erklæres en taper, avgjøres resultatet via loddtrekning.

Det vil etter alle solemerker ikke skje, ettersom østerrikerne trolig vil ha muligheten til å flytte kampen til et annet land.

Økonomiske sanksjoner

Norske helsemyndigheter opererer annerledes enn andre nasjoner. Tidligere denne uken ble Sveriges Carl Starfelt bekreftet koronasmittet. Det ble også Kroatias Domagoj Vida. Likevel, i henhold til UEFA-protokollen, møtes lagene i Stockholm lørdag kveld.

Domagoj Vida (til venstre) spilte første omgang mot Tyrkia før det ble klart at han hadde testet positivt for koronaviruset. Foto: Murad Sezer

Fisketjønn frykter i tillegg økonomiske sanksjoner.

– Vi kan bli holdt ansvarlige for kostnadene som er påløpt i følge med kampene. På toppen kan vi risikere fratrekk i medieinntekter fordi vi ikke spiller kamper, forklarer han.

De sportslige konsekvensene

Gitt at Norge blir idømt tap, ryker trolig muligheten for å vinne Nations League-gruppen. Gruppeseier kunne potensielt gitt en ekstra playoff-mulighet til VM, i tillegg til opprykk til gruppe A. Da ville man møtt mer attraktiv motstand i neste Nations League-omgang.

Norge skulle dessuten spilt om viktige rankingpoeng. Hadde de vunnet de opprinnelige kampene mot Israel, Romania og Østerrike, ville landslaget hatt mulighet til å spille seg inn blant de 20 beste nasjonene på FIFA-rankingen.

Det ville plassert dem i seedingpulje to istedenfor tre til den kommende VM-kvalifiseringen, og der av store muligheter for en enklere gruppe.