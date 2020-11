Sp-profilene om Vedum: – Folkets statsministerkandidat

LAVANGEN/BARDU (TV 2): I Senterparti-bastionen Troms og Finnmark vokser folkekravet om at Trygve Slagsvold Vedum skal stille som statsministerkandidat før valget i 2021.

– Jeg vet at det er en strategi i partiet at vi ikke skal snakke om det, men jeg er en løs kanon fra nord. Jeg kan ikke tenke meg en bedre statsministerkandidat enn han. Jeg har troen på det, men det kan hende jeg blir upopulær nå. Men man må være ærlig og svare det man mener. Jeg er ikke i tvil om at han vil ta den rollen kjempebra, sier Toralf Heimdal til TV 2.

Heimdal er ordfører i Bardu. Kommunen hvor Senterpartiet gjorde det beste valget i 2019 med svimlende 62,9 prosent.

– Han har en humoristisk undertone, men når det kommer til viktige saker på plass så faller han på plass. Han er en statsmann, sier Heimdal.

Han mener Vedum har mye av æren for at partiet er samlet etter konfliktene i partiet.

– Vi har en slags Trygve-effekt. Når vi har en tung periode nasjonalt og internasjonalt med korona, så trenger vi Senterparti-politikk for å få begeistring i distriktene og han Trygve som ledestjerne for å bringe optimisme tilbake til det norske folk, sier Bardu-ordføreren.

Borch: – Folkets statsministerkandidat

Stortingsrepresentant Sandra Borch har invitert TV 2 hjem på gården i Lavangen.

– Jeg tror det er veldig viktig at man har en statsminister som folk kan kjenne seg igjen i, som evner å lytte til folk, evner å snakke med folk og ta tak i de mulighetene og utfordringene de føler på kroppen, sier Borch.

For første gang snakker en stortingspolitiker fra Senterpartiet høyt om Vedum som statsministerkandidat.

– Trygve er en god kandidat til å bli det, helt klart, sier Borch.

– Jeg møter folk hver dag som snakker om Trygve som en god statsministerkandidat, og derfor opplever jeg han som folkets statsministerkandidat nå. Det tror jeg er fordi Trygve er jordnær, folkelig og ikke minst dyktig, men til syvende og sist så er det opp til velgerne å bestemme, sier hun videre.

SAUEN TRYGVE: – Han er glad i oppmerksomhet, sier Sandra Borch om sauen «Trygve». Foto: SAABYE

I fjøset møter vi sauen «Jonas» og sauen «Trygve».

– Jonas er sjenert og litt vanskelig å bli kjent med, humrer Borch.

Hun omtaler Senterpartiet som «et styringsparti» og «folkeparti», og sparer ikke på superlativene om Vedum.

– Han er veldig folkelig. Når du tar Trygve med deg på rundreise i Nord-Norge og inn på en kafe, får du han ikke ut derifra, fordi han skal snakke med alle. Folket trenger en slik leder som evner å høre og lytte til hva deres utfordringer er i hverdagen.

SAUEN JONAS: I fjøset til familien Borch er sauene oppkalt etter politikere og fotballspillere. Her sauen Jonas. Foto: SAABYE

Statsministerkamp

– Hvis dere er jevnstore med Arbeiderpartiet – er det gitt at Ap skal ha statsministeren?

– Nei, det er det ikke. Det er opp til velgerne å ta den avgjørelsen.

– Hvilke egenskaper har han som kan gjøre han til en god statsminister?

– Trygve er tydelig, kunnskapsrik, samlende, utrolig omgjengelig og dyktig, sier Borch.

På de siste målingene hos TV 2 har Senterpartiet vært jevnstore med Arbeiderpartiet.

– Vi har en helt annen oppslutning. Det hviler et stort ansvar på Senterpartiet fremover, men samtidig er partiet beredt til å ta den rollen og gi en ny kurs.

Borch mener Senterpartiet er det tydeligste opposisjonspartiet.

– Vi snakker om saker folk er opptatt av. I Nord-Norge føler man den sentraliseringen dagens regjering fører på kroppen. Vi har sett det med tvangssammenslåingen, nedbygging av forsvaret, politireformen og innenfor luftambulansetjenesten. Folk er lei og vil ha et nytt styre, og Senterpartiet svarer på det velgerne er ute etter.

– Mange vil ha han

Sentralstyremedlem og fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, sier mange vil ha Vedum som statsminister.

– Han fronter et parti som har vilje og evne til å ta makten i landet hvis velgerne vil, så får vi diskutere statsministerspørsmålet. Men at det er mange som ønsker han som statsminister, det tror jeg, sier Prestbakmo til TV 2.

– Hvordan merker du det?

– Jeg hører det på hva folk sier. De sier at Trygve kan være en fantastisk god statsminister, og det er jeg helt overbevist om jeg og.

SP-TOPP: Ivar B. Prestbakmo sitter i partiets sentralstyre. Foto: Sverre Saabye/ TV 2

I Troms og Finnmark ligger partiet an til å bli landet største i 2021. Tor Eriksen meldte rett før valget i 2019 overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Da satt han i kommunestyret for Ap.

Han mener Vedum bør utfordre Støre.

– Ja, spør du meg så mener jeg vi er kommet i den posisjonen at det kan vi si. Helt klart. Det er min mening. Det er bare å se på kurven. Selvfølgelig skal man ha litt selvtillit, sier Eriksen.

– Hva hadde gjort han til en god statsminister?

– Det er hans egenskaper som person. Tydelighet og forutsigbarhet – og det er viktig for at Senterpartiet har kommet dit vi er. Tydelighet, forutsigbarhet og lyttende – de egenskapene er Trygve en spydspiss for. Det hadde blitt fantastisk om han viderefører det som statsminister.