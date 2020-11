Vedum varsler maktkamp mot Ap: – Skal forsvare hver bidige stemme

– Vi skal forsvare hver bidige stemme vi har fått, vi. Og får vi stort gjennomslag, så skal det merkes.

Det slår Trygve Slagvold Vedum fast i dette intervjuet med TV 2, hjemme fra gården sin på Stange i Innlandet.

Han overtok et parti krise i 2014, men siden da har partiet løftet seg jevnt og trutt.

Krever makt

På TV 2s siste måling, i november, fikk partiet 19,6 prosents oppslutning - partiets beste TV 2-måling på 26 år.

– Hvis vi gjør et så godt valg som det ser ut som nå, ting kan jo gå litt opp og ned, så skal vi selvfølgelig ha mye større ansvar og da må vi også få mye større gjennomslag i regjering enn tidligere, sier Vedum og legger til:

– I 2005 var det Arbeiderpartiet som fikk det største ansvaret, og da tok de selvfølgelig den plassen i regjeringen. De hadde fått et mandat av folket. Hvis vi får det større ansvaret, så har vi fått et mandat av folket. Nå har vi de siste tre valgene gått litt opp ved hvert valg og det gjør selvfølgelig at vi skal ta større og større ansvar og prøve å få gjort ting i vår retning.

– Hva betyr det for Arbeiderpartiet?

– I praksis så vil det bety at det blir mye mer maktbalanse i en regjering. Sist var det Ap som hadde fått en veldig dominerende posisjon, og hvis de siste årenes oppslutning vedvarer så blir det en mye mer likeverdig posisjon.

Kjempevekst

– Hva betyr det?

– Når et parti er fem ganger så stort som det var sist eller de er jevnstore, som nå, så er det selvfølgelig et helt annet maktforhold i regjeringen. Da må alle ta ansvar for bredden av saker. Og det mener jeg er en styrke for en regjering, ikke en svakhet. At det er ikke ett parti som må ta så mye ansvar, da er det flere som må ta det ansvaret, sier Vedum.

Vedum sier forskjellen vil være enorm fra den rødgrønne regjeringen, som satt frem til 2013, for hvor mange statsråder Senterpartiet skal ha. Hvis de rødgrønne vinner valget neste år og Sp blir med i regjering, så skal partiet være en dominerende kraft, lover Vedum.

– Vi må ha noen på velferd, det er viktig å være tungt inne på finans og skatt, det er viktig å ha noen også når det gjelder utenriks og forsvar. Vi må sette sammen en regjering som tar ansvar for helheten i regjeringen. Si at det blir to partier da, Senterpartiet og Ap, da må vi klare å sette sammen en regjering hvor begge partiene tar ansvar for helheten, sier Vedum.

Flere statsråder



Hvem som skal være statsminister, later Vedum som om han ikke er så opptatt av.

– Selvfølgelig er det en viktig post. Men det som er viktig å diskutere inn mot valget neste høst er hva er det de ulike partiene ønsker for det Norge som vi er så glade i, ikke hvilke posisjoner de ønsker for seg selv for det er det altfor mye fokus på, sier Sp-lederen.

– Men er det sånn at ingenting er klart hva gjelder hvem som skal ha ulike posisjoner, for eksempel statsministeren?

– Man kan ikke forhandle om posisjoner før valget er gjennomført. Det er folket som er de suverene sjefene. Hvis mange stemmer på Senterpartiet, så vet man at det blir mer satsing på det lokale, en bedre avgiftspolitikk, sikrer nasjonalt eierskap, mindre makt til EU…

– og flere statsråder, for eksempel?

– Jo, og flere statsråder. Men jeg håper ikke at vi skal måle suksessen til Senterpartiet på hvor mange statsråder vi får, sier han.