Høie: Ikke riktig å gi unntak til landslaget

Helseminister Bent Høie mener at en reise ut av Norge for landslaget ville vært i en juridisk gråsone.

– De kampene som skulle blitt spilt i Romania og Østerrike, ville vært ulovlig i Norge. Med det reiseopplegget toppfotballen har presentert i kveld, ville reisen ut av Norge vært i en juridisk gråsone, sier Høie til TV 2.

Gjør ikke unntak

Landslaget havnet i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset fredag.

Etter planen skulle det spilles Nations League-kamp mot Romania i Bucuresti søndag, før turen ville gått videre til kamp i Wien mot Østerrike onsdag.

– Det som en egentlig ønsker her, er ikke å forholde seg til noe av det viktigste man har i kampen mot pandemien, nemlig at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i ti dagers karantene. Jeg håper at toppfotballen tar innover seg at hvis ikke de forholder seg til det, vil det være med å redusere respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, fortsetter helseministeren.

– Toppfotballen har fått de mest omfattende unntakene som vi har gitt under hele pandemien. Nettopp fordi de mener at de kan holde smitten ute av lagene, og er nøye med det. Dessverre ser vi nå i den smittesituasjonen vi er i at det lykkes de ikke med. Hvis de nå skulle operert i en juridisk gråsone i tillegg, eller fått nye unntak, mener jeg at det ikke er riktig.

Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon i Norges Fotballforbund (NFF), sier at de venter på svar fra Helsedepartementet på deres brev.

– Vi har akkurat sett sendingen der Høie snakket. Vi hører hva han sier, så vi trenger litt tid til å vurdere hva dette betyr for oss, sier hun til Nettavisen.

Hun avslutter med å si at NFF nå vil bruke kvelden til hektisk møtevirksomhet for å finne ut hvordan de skal løse situasjonen

Helsetoppenes meldinger har skapt en flom av reaksjoner, både blant spillerne og ekspertene:

I karantene etter smitte

Landslaget er i karantene i henhold til norske regler etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset. Det ble offentliggjort fredag formiddag.

Sent fredag kveld varslet Norges Fotballforbund (NFF) at de likevel ville reise til Bucuresti, i tråd med UEFA-protokollen.

Lørdag kom kontrabeskjeden om at reisen var utsatt. NFF uttalte at Helsedirektoratet hadde satt foten ned.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke enig i NFFs fremstilling av saken. Han levner liten sjanse for at en reise vil bli godkjent.

– Helsedirektoratet setter ikke ned foten, skrev Nakstad i en epost til NTB tidligere lørdag.

– Vi har presisert at det finnes ikke unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak. Her dreier det seg om såkalt smittekarantene og da er eneste unntaket hvis det er fare for liv og helse, sa Nakstad til TV 2.