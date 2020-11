Gunnar (57) reiser til Syden - på sitt eget kjøkken

Gunnar Hunskaar savner å kunne senke seg ned i et flysete og reise til sine drømmedestinasjoner. Derfor har han omskapt kjøkkenet sitt til en flycabin.

Det begynte med at en reiseglad vennegjeng bestemte seg for å ha en flyfest. Gunnar Hunskaar fra Sandefjord skaffet til veie ikke mindre enn tre seterader fra et SAS-fly, lydopptak av kommunikasjon fra cockpit, og en vaskeekte serveringsvogn med det som hører med der.

Det hele ble montert opp på kjøkkenet, og den gangen gikk ferden til Madrid.

–Da var det litt alvor, med pass, boardingkort og securitysjekk. Men når de først kom ombord, ville de fly hele natta, forteller Hunskaar.

Det er litt vanskeligere med besøk nå på grunn av koronatiltakene, men Hunskaar drar gjerne selv på reiser på sitt eget kjøkken, i sin egen fantasi.

– Fantasien og det man kan leve seg inn i, det kan være mer spennende enn å oppleve virkeligheten. Jeg har lett for å kunne drømme, og late som jeg er i tankene. Jeg kan kose meg med dette i timevis, sier 57-åringen som vil ta vare på leken og barnet i seg.