– Det er vår fordømte plikt å ivareta de sportslige ambisjonene til spillerne våre

Som følge av tilbakemeldinger fra Helsedepartementet ble landslagets reise til Romania, før Nations League-oppgjøret 15. november, utsatt. Helsedirektoratet mener at utreisen vil bryte med karantenereglene, Klaveness og NFF mener imidlertid at det ikke er sikkert.

– NFF kan ikke, og vi skal heller ikke, bryte norsk lov. Men vår vurdering er at herrelandslaget kan reise ut av landet uten å bryte karantenereglene, sier Lise Klaveness til TV 2.

– Spørsmålet handler om hva disse karantenereglene innebærer. Reglene sier at man ikke kan gå ut eller oppholde seg ute om man ikke holde en meters avstand til andre, sier hun videre.

Klaveness forklarer at NFF mener at landslaget kan reise ut av landet, samtidig som at disse reglene overholdes. Noe NFF også beskrev i et brev som de sendte til Helsedepartementet, lørdag. Hele brevet kan du lese her.

– Sånn sett treffes vi ikke av disse smittevernreglene, det er i hvert fall det vi vil argumentere for, sier Klaveness, som også er utdannet jurist.

– Det finnes ingen unntak

I en pressemelding skriver NFF at landslaget vil bli værende i Norge inntil saken har fått en ny vurdering.

– Vi tolker det norske lovverket ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet til å kvalifisere oss til VM om skulle vi mislykkes i første runde, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad er det lite sannsynlig karanteneforskriften vil kunne endres på den korte tiden som kreves, slik at Norge skal kunne møte til kamp i București søndag.

– Vi har presisert at det ikke finnes unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak, sa Nakstad til TV 2 lørdag.

– Trenger avklaring

Klaveness sier at NFF ikke krever unntak for loven.

– Vi prøver ikke å tøye reglene, finne smutthull eller å gjøre noe umoralsk. Vi kan ikke reise ut av landet dersom helsedirektoratet mener at vi bryter norsk lov, og derfor trenger vi denne avklaringen.

– Det er også vår fordømte plikt å ivareta de sportslige ambisjonene til spillerne våre, dersom vi også kan holde oss innenfor regelverket.

– Frykter konsekvensene

Klaveness sier imidlertid at NFF ikke er fullstendig sikre på at landslaget kan reise ut av landet, samtidig som at de følger smittevernreglene.

– Dette er jo uprøvde regler, så vi har ingen arroganse rundt dette. Men vi føler oss overbevist om at forskriften kan tolkes slik, og ønsker myndighetenes avklaring rundt dette.

– I andre land så kan et lag som har testet negativt reise ut av landet, selv om en av spillerne har testet positivt for koronaviruset. I Norge finnes ikke det unntaket, sier hun videre.

Planen er ifølge NFF å reise med et eget charterfly, der 130 plasser skulle fordeles på 39 personer.

– Sett i lys av at andre land gjør dette på andre måter enn oss, samtidig som at vi tror at vi kan følge karantenereglene, så mener vi å ha gode argumenter for å få reise ut. Vi frykter konsekvensene om vi ikke får spilt disse viktige landskampene, sier toppfotballsjefen videre.

– Har dere satt en siste frist rundt når dere skal ha fått avklaringen?

– Vi skulle jo ha reist i dag, så det er klart det haster.