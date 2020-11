Opprørte landslagslegender ut mot helsetoppene

SISTE: Helseminister Bent Høie gjør ikke unntak for landslaget. Les saken her.

– Jeg synes det er veldig rart at vi som eneste land havner i den situasjonen der. Vi var det eneste landet i Europa som avlyste en landskamp nå i midtuken. Og med tanke på at de reiser ut av Norge, er ikke det noe som skurrer der?

– De velger å ha en annen tolkning av reglene enn alle andre land i Europa, og det synes jeg er veldig rart, sier en svært engasjert Erik Thorsvedt.

Den tidligere målvakten, med 97 landskamper, får støtte av Brede Hangeland (91 landskamper). Begge jobber nå som fotballeksperter for TV 2.

Brede Hangeland i forbindelse med kvalikkampen mot Sverige i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg synes det som skjer nå er uvirkelig. Går vi tilbake til onsdag, har vi et fotballforbund som faktisk ikke gjør noe annet enn å forholde seg til de reglene de er underlagt. Det som skjer nå, er jo igjen at NFF gjør absolutt alt de kan for å tilfredsstille helsemyndighetene i Norge, sier Hangeland.

– Og de er jo godt innenfor den felles, europeiske smittevernprotokollen som er vedtatt og godkjent på regjeringsnivået i Norge. Og nå ser det ut til å ende med at de ikke får dra, fortsetter den tidligere landslagsstopperen.

Dette er bare pinlig. Sånn går det når du skal ha egne regler i steden for å følge reglene som alle andre landslag følger gjennom UEFA protokollen. Kaos. https://t.co/Af04fgoDaB — Alfie Haaland (@alfiehaaland) November 14, 2020

Kaos

Bakteppet er det pågående landslagskaoset. Onsdag denne uken ble privatlandskampen mot Israel avlyst på kort varsel etter at en av motstandernes spillere hadde fått påvist smitte.

Fredag formiddag ble det bekreftet at Omar Elabdellaoui har testet positivt for koronaviruset.

I henhold til norske smittevernregler er dermed fotballgutta i karantene. Landslaget bestemte seg fredag kveld for å dra til Romania og Østerrike, hvor spillerne som bor i Norge ble igjen hjemme.

Lørdag formiddag kom kontrabeskjeden mens spillerne var på Gardermoen. Norges Fotballforbund (NFF) uttalte at Helsedirektoratet satte foten ned for avreise, mens assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at landslaget bryter med det norske smittevernreglementet om de reiser.

Thorstvedt reagerer.

– NFF fikk så mye drit da forrige landskamp ble avlyst. Det var amatørmessig og så videre. Men da hadde de først fått tommelen opp fra smittevernoverlegen i Oslo med tanke på israelitten som var smittet, mens seks timer før kampen kommer kontrabeskjeden. Og nå når spillerne er på vei ut av landet, kommer denne beskjeden, fortviler han.

– Ingen av oss er smitteverneksperter, men en kan jo stille seg spørsmålet hvor stort problem det er om noen spillere som bor i utlandet, og følger sannsynligvis den strengeste protokollen som noen gang er fulgt av en gruppe på tur, at de reiser ned og spiller en fotballkamp, følger Hangeland opp.

– Her blir NFF satt i en umulig skvis. De blir bedt om ikke å dra, selv om de følger smittevernprotokollen som er vedtatt av UEFA. NFF er en del av en større fotballfamilie som heter UEFA, hvor det har vært arrangert over 500 landskamper i hele Europa tross røde land overalt med stor suksess grunnet en streng protokoll. Og at den protokollen potensielt kan ryke på sikt – på grunn av Norge – er jo svært rart. At det er her det skulle komme fra, fortsetter han.

– Symbol-politikk

Landslagslegendene peker dessuten på de sportslige konsekvensene av å utebli fra kampene. Muligheten for å vinne Nations League-gruppen vil passere. Da mister man en potensiell playoff-inngang i VM-kvalifiseringen. I tillegg går man glipp av rankingpoengene som kunne sendt Norge opp blant de 20 beste nasjonene i Europa, og dermed gitt et høyere seedingsnivå til VM-kvalifiseringen.

– Jeg har full respekt for at mange mener at vi bør stenge ned alt, og spør hvorfor vi skal spille fotball midt under en pandemi. Men det vil få enorme konsekvenser om vi stenger ned absolutt alt. Fotball er en ganske viktig del av mange folks liv. Det er jobben det er snakk om, sier Thorstvedt.

– De aller fleste menneskene i Norge har aldri testet seg for korona. Disse folkene blir testet, om ikke hver dag, så i hvert fall annenhver dag. Derfor fremstår det greiene fra Helsedirektoratet som symbolpolitikk, altså. Rett og slett. Vi skal bare være bittelitt bedre enn alle de andre, fortsetter han.

Hangeland argumenterer med at bortimot bare helsearbeidere lever under et like strengt smittevernregime som de profesjonelle fotballspillerne.

– De har nærmest levd i en egen kohort i seks måneder nå, og det har ført til avviklingen av alle disse kampene. Som jeg vitterlig vil si at har betydd ganske mye for ganske mange mennesker. Vi snakker ikke om spillerne og de som er involverte økonomisk, men de som får lov til å se på dette og få litt glede i en grå og trist tid. Frykter min er at det som skjer i Oslo, av alle ting, er med på potensielt å ødelegge den felles, europeiske suksessen UEFA-protokollen har vært, sier Hangeland.

– Til syvende og sist kan vi stille spørsmålet: Skal ikke vi få lov til å se idrett heller, nå? I de ukene og månedene som kommer er det ganske mange som ville hatt godt av det i en tung tid.

Slik svarer Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke enig i NFFs fremstilling av saken. Han levner liten sjanse for at en reise vil bli godkjent.

– Helsedirektoratet setter ikke ned foten, skriver Nakstad i en epost til NTB.

– Vi har presisert at det finnes ikke unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak. Her dreier det seg om såkalt smittekarantene og da er eneste unntaket hvis det er fare for liv og helse, sier Nakstad til TV 2 lørdag.

– Er det meget lite sannsynlig at det blir landskamper på søndag og onsdag?

– Helse- og omsorgsdepartementet vil besvare henvendelsen fra NFF, men det skal mye til å endre en forskrift på kort tid, og det skal godt begrunnes. Det skal heller ikke medføre at smittevernet ikke kan ivaretas, så her er det mange ting som gjør det vanskelig å få unntak fra karantenebestemmelsene, sånn som norsk praksis er, sier Nakstad.

– Bryter fotballforbundet i praksis norsk lov, dersom de drar til utlandet for å spille fotball?

– Hvis man tas ut av karantene i Norge for å dra på arbeid eller spille fotball, som her er arbeidet til disse fotballspillerne, så bryter man både covid-19-forskriftene når det gjøres i Norge, og man bryter med intensjonen bak karantenereglene som gjelder i de fleste andre land.

– Hva skjer dersom landslaget ikke hører på rådet og faktisk reiser?

– Det er mulighet for å bryte denne forskriften, og da er det opp til justissystemet vårt med politiet å sanksjonere det. Vi vet at politiet har gitt bøter til folk som bryter innreisekarantenen. Hvorvidt man vil bøtelegge brudd på smittekarantene er opp til justismyndighetene, konkluderer Nakstad.