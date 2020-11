Rumenerne tror på kamp: – De vil garantert være her i morgen

Romanias landslagstrener har klokkertro på at kampen mot Norge vil spilles.

Lørdag ettermiddag er det fortsatt uklart om Norge vil få spille de planlagte Nations League-kampene mot henholdsvis Romania og Østerrike 15. og 18. november.

Landslagets reise til Romania ble lørdag utsatt som følge av tilbakemeldinger fra Helsedepartementet. I praksis vil en reise være et brudd på norsk lov, jamfør Covid-19-forskriften.

– Det var en rar beskjed å få. Vi må fokusere på kampen, for det norske laget vil garantert være her i morgen, selv om de ikke kommer i kveld, sier Romanias landslagstrener Mirel Rădoi til TV 2.

– Vi har forståelse for situasjonen Norge er i. Uansett om vi utsetter kampen eller ikke, så må vi finne en løsning. Romania vil, som Norge, spille denne kampen, sier Rădoi.

Den rumenske treneren er bestemt på at kampen bør spilles, selv når man tar i betraktning smittesituasjonen i verden.

– Denne kampen bør spilles. Jeg vet ikke når, det må Norge bestemme. Men vi vil spille.

– Det er en risiko for oss hver uke

Alexandru Maxim spiller klubbfotball i tyrkiske Gaziantep F.K. Han ble overrasket av at det norske landslaget hadde utsatt reisen.

– Helt ærlig så ble jeg litt overrasket. Men jeg tror de vil komme til București, kanskje i morgen, for å spille denne kampen, sier Maxim.

Han understreker at han er bevisst risikoen for smitte, men at han likevel vil gjennomføre kampen.

– Det er en risiko for oss hver uke som fotballspillere, både i klubb og på landslag. Jeg vil spille, selv om vi tar denne risikoen. Vi kan ikke låse oss inne i hjemmene våre uten å gå ut i to år. Det er en vanskelig situasjon, vi må holde avstand og følge regler. Men til syvende og sist må vi også gjøre jobben vår, så vi vil spille denne kampen, sier Maxim.

– Å spille denne kampen er like viktig for Norge som for oss. Jeg håper de kommer.

Norge kan tape viktige poeng

Etter at landslagsspiller Omar Elabdellaoui testet positivt for korona, er resten av landslaget i såkalt smittekarantene.

– Vi har presisert at det finnes ikke unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak. Her dreier det seg om såkalt smittekarantene og da er eneste unntaket hvis det er fare for liv og helse, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2 lørdag.

Ifølge Nakstad er det lite sannsynlig at denne forskriften vil kunne endres på den korte tiden som kreves, slik at Norge skal kunne møte til kamp i București søndag.

Etter det TV 2 kjenner til, er det ikke et alternativ for UEFA å utsette kampen, dersom Norge ikke stiller i morgen. Det betyr tap og null poeng.