Norges kamp mot Romania avlyst

Saken oppdateres!

Lørdag formiddag skulle fotballgutta etter planen reise til Romania for å spille Nations League-kamp søndag. Reisen ble utsatt etter at Helsedirektoratet satte foten ned.

I en uttalelse lørdag kveld skriver Det europeiske fotballforbundet at det norske landslaget ikke reiser til Romania. Det ble bestemt etter et møte mellom fotballforbundet og norske myndigheter, heter det i uttalelsen.

UEFA slår fast at kampen ikke kan spilles. Nå blir det opp til forbundets disiplinærkomité å avgjøre utfallet. Trolig vil Norge bli idømt tap.

– Normal prosedyre vil være at vi taper kampen 0-3, skrev konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, i en SMS til TV 2 tidligere lørdag kveld.

Grunnen til at de norske helsetoppene har satt foten ned for reisen, er at spillerne er i smittekarantene fordi Omar Elabdellaoui har testet positivt for koronaviruset.

Høie: – Juridisk gråsone

I tråd med den strenge UEFA-protokollen kunne kampen mot Romania blitt spilt, gitt at de andre spillerne testet negativt senere. For eksempel spilles Sverige-Kroatia lørdag, til tross for at begge lag har hatt koronasmitte i løpet av deres samlinger denne uken.

Helsetoppene mener derimot at en reise ville brutt med de norske covid-19-forskriftene, og ville ikke gjøre unntak for landslagsspillerne.

– De kampene som skulle blitt spilt i Romania og Østerrike, ville vært ulovlig i Norge. Med det reiseopplegget toppfotballen har presentert i kveld, ville reisen ut av Norge vært i en juridisk gråsone, sa Bent Høie til TV 2 tidligere lørdag kveld.

– Det som en egentlig ønsker her, er ikke å forholde seg til noe av det viktigste man har i kampen mot pandemien, nemlig at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i ti dagers karantene. Jeg håper at toppfotballen tar innover seg at hvis ikke de forholder seg til det, vil det være med å redusere respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, fortsatte helseministeren.