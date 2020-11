Marte Bratberg tok tredjeplassen i Skal vi danse

Lørdag var det tid for årets semifinale i Skal vi danse. Til slutt var det Marte Bratberg (31) som tok tredjeplassen.

Lørdag var det tid for semifinale i årets sesong av Skal vi danse.

Sammen med sine dansepartnerne kjempet fysiker Andreas Wahl (37), programleder Marte Bratberg (31) og realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) om finaleplassene, etter at skilegenden Thomas Alsgaard (48) røk ut av konkurransen forrige lørdag.

Kahungu og hans dansepartner Helene Spilling (24) fikk flest stemmer, noe som betød at Wahl og hans dansepartner Mai Mentzoni (26), og Bratberg og hennes dansepartner Benjamin Jayakoddy (26) måtte kjempe om den siste finaleplassen i årets siste danseduell.

Dommerne var splittet i hvem de ønsket å se i finalen om en uke. Trine Dehli Cleve og Egor Filipenko ønsket Bratberg videre, mens Merete Lingjærde og Petterson ville se Wahl i finalen.

Til sist var det Bratberg som måtte ta til takke med tredjeplassen i årets Skal vi danse.

Se Marte Bratberg sin siste dans i Skal vi danse, øverst i saken.



– Jeg har det ganske greit. Jeg unner Andreas og Mai å stå i en finale. Det må være grenser for hvor mange dueller jeg kan vinne, sa Bratberg, da resultatet lå klart.

TREDJEPLASS: Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy tok tredjeplassen i årets Skal vi danse. Foto: TV 2/Espen Solli

Det betyr at Kahungu og Spilling og Wahl og Mentzoni er årets finalepar, og skal kjempe om den gjeve Skal vi danse-pokalen om én uke.

Historisk

Tidligere denne uken ble det klart at årets semifinale og finale vil gå uten publikum, på grunn av de nye, strenge koronarestriksjonene.

Det er første gang, i løpet 16 Skal vi danse-sesonger, at det skjer.

Se kveldens danser lenger ned i saken.

Til tross for mangel på publikum, skal ikke det legge noen demper på stemningen.

– Sammen med danserne, kjendisene, dommerne og crewet skal vi lage fest i studio på alle mulige måter. Nå er det semifinale og finale som gjenstår, og vi kan love at alle der hjemme også skal få kjenne på intensiteten og dansegleden selv om vi nå ikke kan ha publikum til stede, sa TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen tidligere denne uken.

Og fest ble det.

Selv om det ikke var publikum til stede, hadde Stian «Staysman» Torbjørnsen tatt turen tilbake på parketten. I 2015 klarte han å danse seg helt til finalen i Skal vi danse.

Denne gangen kom han tilbake for å spille låten sin «Hele Norge Danser». Låten ble nemlig brukt i sosiale medier tidligere i høst, hvor flere av Skal vi danse-deltakerne bydde opp til dans på video.

Årets semifinale-danser

Det var Wahl og Mentzoni som åpnet semifinale-ballet med en het samba. Dommerne påpekte at samba er en vanskelig dans, men at Wahl leverte bra. Dommer Merete Lingjærde syntes Wahl så ut som Ricky Martin, noe som ikke var feil.

Paret fikk 32 poeng for sin samba.

Bratberg og Jayakoddy danset slowfox i sin første dans for kvelden. Hun fikk blandende tilbakemeldinger. Dommer Egor Filipenko syntes hun var rockestjerne-flink, mens dommer Trine Dehli Cleve mente hun preget av stundens alvor.

– Det bar litt preg av at det var semifinale. Du virket litt nervøs, sa hun.

Paret fikk 35 poeng for sin første dans.

For to uker siden vant Kahungu og Spilling en jive-konkurranse mellom de resterende parene. Derfor var det knyttet store forventninger til parets semifinale-jive.

– Hvis studio hadde vært fullt av mennesker hadde det vært stående applaus, sa Dehli Cleve og reiste seg for å klappe.

Dommerne ble svært imponert over Kahungus jive, og ga paret full pott med 40 poeng.

Wahl sin andre dans var tango. I en heftig kontordans, lot dommerne seg begeistre over både koreografi og danseferdigheter.

Dommer Tore Petterson elsker tango, og likte det han så.

– Det er helt fantastisk å se hvordan du beveger deg rundt på gulvet, og rytmen din. Jeg er veldig imponert, sa han.

Paret fikk 39 poeng for sin andre dans. Totalt fikk de 71 poeng for sine to danser.

Sammen med Jayakoddy leverte Bratberg en knallsterk samba, ifølge dommerne.

– Du har virkelig steppet opp, det er sykt kult å se. Du leverte denne sambaen med glans, så du bør være kjempefornøyd med din semifinale, sa Filipenko, som fikk støtte av Lingjærde:

– Du har en sjelden utstråling. Du har vokst og utviklet deg så mye, en superbra prestasjon.

Paret fikk 38 poeng for sin samba. Totalt fikk de 73 poeng for kveldens to danser.

Kveldens siste dans var en tango, levert av Kahungu og Spilling. I et danseløft som ikke gikk helt som planlagt, endte Kahungu opp med en real ballesmell.

Det la imidlertid ikke noe demper på tilbakemeldingene fra dommerne.

– Dette var rykende hot. Helt fantastisk, jeg er superimponert, sa Petterson.

Paret fikk 39 poeng for sin tango. Totalt fikk de 79 poeng for sine danser.

Saken oppdateres.