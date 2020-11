– Hele spillergruppa er dypt fortvilt over at helsemyndighetene nekter oss å reise

Kapteinsteamet på landslaget med felles uttalelse etter at reisen til Romania ble utsatt.

Lørdag meldte Norges Fotballforbund at det norske landslagets reise til Romania og Østerrike utsettes. Dette i påvente av svar på en skriftlig søknad sendt til Helsedepartementet.

Lørdag ettermiddag har kapteinsteamet, bestående av Stefan Johansen, Joshua King og Martin Ødegaard, sendt ut følgende uttalelse:

«Hele spillergruppa er dypt fortvilt over at norske myndigheter nekter oss å reise til de to avgjørende Nations League kampene mot Romania og Østerrike.

Vi var på Gardermoen, flyet var lastet og skulle ta av om en time da beskjeden om. Vi har etterlevd den svært strenge UEFA-protokollen på samlingen. Det innebærer corona-tester før vi reiste til Norge, og etter ankomst har vi blitt testet fem ganger. Etter smittetilfellet ble oppdaget har alle spillerne og støtteapparatet testet negativt to ganger.

Vi bor i karantene på hotellet, bruker munnbind, har febermålinger, eget spise- og møterom hvor sosial distanse opprettholdes og vi er adskilt alle andre. En egen dedikert corona-lege er med oss på hele samlingen. Vi reiser med egen transport til flyplass, har eget charterfly med plass til 130 personer selv om vi skulle reise med kun 39 personer. I Romania følger vi samme UEFA-protokoll og er i karantene på hotellet. Vår motstander er orientert om vårt ene smittetilfelle, og har bekreftet at de følger UEFA-protokollen og vil spille mot oss.

Norske myndigheter sier vi kan sette oss på fly og reise hjem med den smittefaren det innebærer, men vi nektes å fly i kontrollerte former med eget charterfly.

Norske myndigheter har sagt ja til UEFA-protokollen, men når det oppstår et smittetilfelle gjelder den ikke i motsetning til i alle andre land. De siste dagene er det spilt 43 A-landskamper. Ingen er avlyst tross smittetilfeller hos flere nasjoner. Bakgrunnen er den strenge UEFA-protokollen som gjør det forsvarlig å spille. Israel som fikk en spiller smittet etter ankomst Oslo denne uka, satte spilleren i isolasjon, før de trente to ganger i Oslo og reiste videre til Tsjekkia for å spille landskamp.

I fire år har vi jobbet knallhardt for å optimalisere mulighetene for å kvalifisere oss til mesterskap og avansert mer enn 40 plasser på FIFA-rankingen. Vi kan rykke opp til A-gruppa i Nations League og møte Europas beste lag, vi kan bli rangert blant de 20 beste nasjonene i Europa som gir oss nest beste seedingsnivå før VM-kvalifiseringen. Å ikke spille landskampene mot Romania og Østerrike kan fort knuse våre sportslige ambisjoner både på kort og lang sikt.

At helsedirektøren overlater saken til sine byråkrater er skuffende. Vi opplever at det er liten vilje til å forstå vår situasjon. Vi har ofret våre hjemlige Eliteseriespillere på landslaget for å etterkomme de norske karantebestemmelsene, men også vi i utenlandske klubber får altså reisenekt. Dette er en praksis vi ikke ser noe annet sted i fotball-Europa.

Vi er nå inne i vårt andre døgn på samling uten trening, men har fortsatt ikke gitt opp håpet å spille mot Romania og Østerrike. Vi elsker å representere landet vårt og håper norske myndigheter gir oss grønt lys til å reise, så skal vi fortsatt være gode smittevernambassadører som vi har vært siden pandemien brøt ut i mars.»

Nakstad slo tilbake

I en pressemelding tidligere lørdag sa fotballpresident Terje Svendsen at Helsedirektoratet hadde satt foten ned. Dette slo Espen Nakstad tilbake mot.

– Helsedirektoratet setter ikke ned foten, skrev den assisterende helsedirektøren i en e-post til NTB.

– Vi har presisert at det finnes ikke unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak. Her dreier det seg om såkalt smittekarantene og da er eneste unntaket hvis det er fare for liv og helse, sier Nakstad til TV 2 lørdag.

– Er det meget lite sannsynlig at det blir landskamper på søndag og onsdag?

– Helse- og omsorgsdepartementet vil besvare henvendelsen fra NFF, men det skal mye til å endre en forskrift på kort tid, og det skal godt begrunnes. Det skal heller ikke medføre at smittevernet ikke kan ivaretas, så her er det mange ting som gjør det vanskelig å få unntak fra karantenebestemmelsene, sånn som norsk praksis er, sier Nakstad.

Norge skal etter den opprinnelige planen spille Nations League-kamp mot Romania og Østerrike henholdsvis søndag 15. november og onsdag 18. november. Nå spørs det om kampene kan spilles.