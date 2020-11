Svømmetalentets elleville egenskap vekker oppsikt: – Ikke prøv dette hjemme!

– Det er ikke ofte jeg har gjort løp der jeg blir litt overrasket og føler jeg presterer bedre enn det jeg trodde jeg hadde inne. Men det skjedde denne gangen, sier 20-åringen.

TV 2 møter henne på Hundsund Bad på Fornebu i forkant av en ettermiddagstrening med Bærumsvømmerne.

Løpet hun sikter til skjedde for bare to uker siden, da hun satte to norgesrekorder under Nordsjøstevnet i Stavanger. På øvelsene 50 og 200 meter rygg imponerte hun alt og alle, og på førstnevnte distanse smadret hun norgesrekorden med over ett sekund.

Det er tider helt oppe i det internasjonale toppsjiktet. For det er dit hun vil: Sammen med kjæresten og supertalentet Tomoe Zenimoto Hvas er OL i Tokyo til sommeren det neste store målet.

– Blir god på det man øver på

Løyning deler velvillig fra veien mot verdenseliten på Instagram-profilen sin. Der får man også se klare prov på hvor myk hun er.

– Det er noe hun virkelig jobber med, og liker å jobbe med. Hun bruker veldig mye tid på det, og det er ikke noe alle bør prøve å gjøre med en gang. Det tar lang tid å komme på det nivået, sier Sondre Solberg, som er Løynings trener i Bærumsvømmerne.

– Jeg har nok ikke alltid vært så myk. Det er jo en prosess det også som alt annet i livet. Man blir god på det man øver på, forklarer Løyning selv.



OL-HÅP: Løyning satt nylig to norgesrekorder under Nordsjøstevnet i Stavanger. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den ekstreme tøyeligheten er en ferdighet som kommer henne til gode på mange forskjellige måter i bassenget.

– Det hjelper henne til å svømme både smidig og avspent, og å lett komme i posisjoner som ellers kan være litt beklemte. Det er også skadeforebyggende, og hun får større frihet til å løse tekniske oppgaver i bassenget, forklarer Solberg.

Det er hun enig i.

– Det handler om at jeg har funnet en treningsform jeg liker og vil utforske litt. Så vil man alltid være atletisk, ikke bare en svømmer. Man vil ha kontroll over kroppen sin, vite hvordan den fungerer og kjenne dens kapasitet.

Selvstendig

Løyning var kun 16 år da hun flyttet fra lille Bjerkvik i Nordland. Helt fra hun var liten har hun vært vant til å ta ansvar for egen trening og utvikling.

– Der jeg kommer fra er det ikke akkurat det største svømmemiljøet, sier hun, og fortsetter:

LANDOPPVARMING: Det tøyes og strekkes grundig før hver svømmeøkt. Foto: Torstein Wiold

– Det var mange treninger alene og med pappa. Jeg måtte til og med ringe mormor for å sitte badevakt av og til. Jeg tok veldig ansvar selv - gjorde basistrening bak sofaen før skolen og skrev treningsprogrammene mine selv.

– Er det også noe av grunnen til at du er blitt så tøyelig og myk?

– Det har i hvert gitt meg et godt treningsfortrinn. Man får en god arbeidsmoral av å måtte ta et slikt ansvar selv. Så setter man jo også veldig pris på når man kommer hit, til Norges største og beste svømmeklubb. Alt er utrolig profesjonelt, med støtte fra både landslaget og Olympiatoppen. Det setter man veldig pris på når man kommer fra et mindre miljø, forklarer hun.

Stort potensial

Treningen og fokuset er for lengst rettet mot Tokyo-OL. Trener Solberg er tydelig på at vi ikke er i nærheten av å ha sett det beste av den smidige svømmeren fra Nordland.

– Hun begynner å vise litt av det hun har mulighet til å oppnå, men hun har virkelig bare vist litt. Hun er en som har jobbet seg jevnt og trutt opp. Veldig fokusert, veldig motivert og jobber hardt. Og så er hun veldig inspirerende å jobbe med. Etter min mening har hun potensial til å komme helt, helt til verdenstoppen, sier Solberg.

Men for å klare det holder det ikke bare å være tøyelig.

– Det er viktig at hun har både bevegelighet og styrke. Bevegelighet uten styrke er like verdiløst som styrke uten bevegelighet, avslutter Solberg.