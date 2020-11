Innbyggere setter fyr på eget hus før de blir tatt over av Aserbajdsjan

Den nylig inngåtte fredsavtalen innebærer at Armenia gir Aserbajdsjan kontroll over flere områder som er inntatt under offensiven.

Blant dem er Kalbajar-distriktet, som har vært kontrollert av armenske separatister i flere tiår. Avtalen innebærer at Aserbajdsjan tar over området innen 15. november.

– Dette er mitt hus. Jeg kan ikke overlate det til tyrkerne, sier en mann.

Aserbajdsjanere, som i stor grad er muslimer, blir ofte omtalt som «tyrkere» av armenere, som på sin side hovedsakelig er kristne.

– Alle kommer til å brenne ned sine hus i dag. Vi har blitt bedt om å dra innen midnatt, sier han til AFP mens han kaster brennende planker og filler dynket i bensin inn i sitt tomme hus.

2.317 armenske soldater drept

Lørdag opplyser det armenske helsedepartementet at 2.317 armenske soldater har blitt drept i konfliktene de siste seks ukene.

Russland står bak fredsavtalen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Tirsdag sendte Russland 1.900 soldater og 90 pansrede kjøretøyer til Nagorno-Karabakh for å begynne på et fem år langt fredsbevarende oppdrag. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

Det er en økning på nær 1.000 drepte siden sist armenske myndigheter kunngjorde sine dødstall i konflikten, som brøt ut i krigshandlinger 27. september.

Striden står om den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Fredsavtale meklet fram av Russland

Mandag denne uken undertegnet de to landene, sammen med Russland, en fredsavtale, som innebærer en slutt på kampene som har rast i Nagorno-Karabakh.

Avtalen innebærer i tillegg at Armenia må gi fra seg kontrollen over områder som armenske separatister har kontrollert i nesten 30 år, og som hovedsakelig er befolket av etniske armenere.

De to partene vil i tillegg utveksle krigsfanger, andre pågrepne og falne. Russland skal bidra med fredsbevarende styrker i regionen.

Store protester

I Aserbajdsjan blir avtalen feiret og beskrevet som en full kapitulasjon fra armensk hold. Mange armenere er imidlertid svært misfornøyde, noe som har kommet til uttrykk ved store demonstrasjoner denne uken.

Onsdag samlet over 10.000 rasende demonstranter seg i Armenias hovedstad Jerevan, og 120 personer ble pågrepet.

Armenske myndigheter har også pågrepet ti opposisjonspolitikere som har støttet protestene.

