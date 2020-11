Treningssenter stenger dørene for nye medlemmer

Flere stenger for «korona-besøkende». Et lokalt treningssenter på Kløfta i Ullensaker sier nei til nye medlemmer.

– Vi gjør alt vi kan for å hindre at det samme her som i Asker og Bærum, nemlig at kommunepolitikerne stenger treningssentrene, sier eier og daglig leder Roger Simensen i treningssenterkjeden Sportica til TV 2.

Tidligere denne uken strømmet folk fra Oslo til Asker og Bærum for å trene på treningssentrene som følge av at de ble stengt i Oslo.

Det førte til at kommunepolitikerne måtte ta samme grep også i Asker og Bærum.

Mange tar kontakt

Simensen sier at de har fått «unormalt mange» forespørsler fra folk som har bostedsadresse i en annen kommune for å trene hos dem. Derfor valgte de å stanse innmeldingen av nye medlemmer.

– Vi må bidra til å holde smitten nede vi også, sier Simensen.

Han sier at han oppdaget ganske tidlig hvorfor kjeden plutselig fikk mange nye medlemmer.

– Da plutselig 25 personer, alle med adresse i Skedsmo kommune, ønsket å bli medlem på under to døgn, skjønte jeg hvilken vei det gikk. Det er like mange interesserte fra Skedsmo vi har hatt de siste ti årene, sier Simensen.

Lillestrøm og Strømmen ligger i Skedsmo kommune.

Simensen sier at så vidt han kjenner til er det ingen fra Oslo som har ønsket å bli medlem.

Han sier at selv om senteret hadde tjent mer penger på flere medlemmer, sier han at de taper mer om de må stenge.

Stenger for Oslo-folk

Et annet sted som stenger for folk i andre områder, er Østfoldbadet i Askim. De lar ikke folk fra Oslo og andre kommuner som er nedstengt, besøke badet.

– Vi fikk en henstilling fra ledelsen i Indre Østfold kommune om å ta affære, rett og slett fordi man frykter en invasjon fra nærområdet. Frykten er at vi skal få Asker og Bærum-tilstander, sier daglig leder for Østfoldbadet David Koht-Nordbye til Smaalenenes avis.

Badet vil fortsatt være åpent for lokalbefolkningen og kommune som ikke har stengt ned bad, treningssentre og idrettsanlegg.