Stjal Harry Kanes luksusbil

Englands landslagskaptein, Harry Kane (27), har i lengre tid fryktet at en gjeng var ute etter bilen hans.

Han eier en luksuriøs Range Rover til en verdi av rundt 1,2 millioner kroner. Sky News melder nå at engelske fotballstjerna, Harry Kane, har angivelig fått millionbilen sin stjålet utenfor huset sitt i slutten av oktober.

Den siste tiden har fotballstjerna fryktet at en gjeng skulle robbe ham. Ifølge Sky News har Kane lagt merke til at en bil skal ha kjørt forbi luksusbilen en rekke ganger i forkant av tyveriet.

Avisen The Sun skriver at tyvene skal ha brukt en elektronisk gjenstand for å åpne bilen som var på adressen.

I en uttalelse skriver politiet at de har kontaktet offeret og startet ettforskning av tyveriet. De har så langt ingen mistenkte i saken.

Hovedpersonen selv sier til The Sun at han er glad ingen ble skadet.

– Ingenting som er uerstattelig eller personlig ble tatt. Jeg er glad for at ingen kom til skade, sier Kane.

Kane blir nå den tredje Tottenham-spilleren som blir utsatt for tyveri de siste månedene.

Dele Alli bli knivranet i mai, mens tidligere lagkamerat Jan Vertonghen fikk huset sitt ranet da Tottenham var på Champions League kamp.