Landslagets reise til Romania og Østerrike utsettes

Saken oppdateres!

Sent fredag kveld bestemte Norges Fotballforbund (NFF) å reise til Romania, og deretter Østerrike, for å spille Nations League-kamper på søndag og onsdag. Lørdag melder NFF i en pressemelding at reisen likevel utsettes.

- Når Helsedirektoratet setter foten ned, har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

– Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi, som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, sier Svendsen.

De norske spillerne skal ha blitt testet hele fire ganger siden ankomst Norge. Samtlige 39 prøvesvar er negative.

Helsedepartementet kunne ikke umiddelbart svare på spørsmål om saken fra TV 2.

– Det bryter med hele intensjonen

Det er enda ikke klart om kampene avlyses helt, eller om de bare utsettes.

– Helsedirektoratet har blitt kontaktet av NFF og presisert at spillere som er nærkontakter skal være i karantene i 10 dager og ikke bør sendes på jobb utenlands i karanteneperioden, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

– Dersom man tar personer ut av karantene og sender dem til utlandet bryter man med hele intensjonen bak karanteneinstituttet som alle verdens land følger og som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Man risikerer også å bidra til smittespredning i andre land og mellom spillere på det norske landslaget midt under en pandemi. Det bidrar ikke til godt smittevern, slik vi ser det, sier Nakstad.