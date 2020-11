Gullkampen i Toppserien korona-utsettes

Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes skulle ha kjempet om gullet i den avgjørende runden av Toppserien søndag. Nå utsettes fire av fem av rundens kamper.

– Alle kamper av betydning for utfallet av tabellen er utsatt. Det fikk vi vite i det SAS ropte opp til boarding til Oslo. Da avbrøt vi boardingen vår og drar hjem, sier Tarjei Smågesjø sportslig leder til Nidaros på Værnes lørdag.

TV 2 Sporten er kjent med at en Arna-Bjørnar-spiller kan være smittet av korona. Spilleren er ikke bekreftet smittet, men har symptomer og venter på prøvesvar. En av spillerens nærkontakter skal allerede ha testet positivt. Totalt seks spillere på laget er i karantene, i påvente av svar.

Alle rundens kamper, med unntak av Røa - Kolbotn, utsettes. Det skriver Toppfotball Kvinner i en pressemelding.

– Vi tar situasjonen Norge befinner seg i på største alvor og har ikke noe annet valg enn å utsette siste runde i Toppserien og kampen i 1. divisjon. Liv og helse kommer alltid først. Nå er vi inne i bølge nummer to i pandemien, og måtte vente at også noen i våre ligaer ble rammet, til tross for at klubbene og spillerne har vært utrolig flinke, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

– Det er selvsagt svært uheldig at fire av fem kamper i Toppseriens siste serierunde må utsettes, men når nærmest alle kamper har betydning, må også hensynet til konkurransen og fair play ivaretas. Derfor må kampene utsettes selv om det foreløpig ikke er påvist smitte i Arna-Bjørnar, sier Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund.

– Det blir bare enda mer spennende

Vålerenga ligger på toppen av tabellen før siste runde, med både Rosenborg og Avaldsnes hakk i hæl. Klubben hadde håpet å sikre gullet med seier mot nettopp Arna-Bjørnar søndag. Nå må de vente.

– Det er rett og slett megakjedelig, sier Vålerengas Rikke Marie Madsen til TV 2 lørdag.

– Vi har sett så mye frem til denne kampen og har gledet oss så mye. Men vi får ikke gjort noe med det, det er virkelig ikke noe å gjøre. Det er bare sånn det er, sier Madsen.

Celin Bizet Ildhusøy mener utsettelsen kan gjøre kampen om gullet enda mer spennende.

– Nå blir det bare enda mer spennende. Jeg vet ikke når vi får spille kampen, men vi får bare glede oss enormt. Det blir veldig spennende, sier Ildhusøy.

NFF opplyser at de over helgen vil komme tilbake til en ny spilldato for de utsatte kampene.