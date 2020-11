Sjokkskilsmisse for stjerneparet

Etter nesten ti år som kjærester og syv år som et forlovet par er det nå slutt mellom Olivia Wilde (36) og Jason Sudeikis (45), det skriver flere utenlandske medier.

I følge People har en kilde fortalt at det var et vennskapelig brudd som skjedde i staren av året og at paret har delt på ansvaret for de to barna de har sammen, Otis (6) og Daisy (4).

Wilde og Sudeikis startet å date i november 2011 og ble forlovet to år senere i januar 2013. De begge hadde akkurat kommet ut av sine forrige ekteskap da de møttes. Wild var gift med den italienske prinsen, Tao Ruspoli (45) fra 2003 til 2011.

Sudeikis var gift med Kay Cannon fra 2004 til 2010.