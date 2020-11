Koronalister florerer på sosiale medier: – De skriver blant annet «ring politiet hvis dere ser dem»

Spredningen over lister av personer som angivelig skal ha korona, sprer seg så mye i sosiale medier at Utekontakten i Alta kommune fredag kveld gikk ut mot påfunnet på Facebook.

Det er et pågående smitteutbrudd i ungdomsmiljøet i byen.

Ifølge Utekontakten florerer listen på Snapchat, Messenger og Instagram. På den ene av flere lister står det over 20 navn.

TV 2 har sett flere av listene som sprer seg blant de unge i byen.

– Det er veldig dårlig gjort mot de som har fått navnet sitt på lista og i tillegg kan det gjøre det vanskeligere å ville teste seg, når man vet at man havner på «svartelista» om man er så uheldig at man tester positivt, skriver kommunen.

Ikke-smittet «svartelistet»

ULOVLIG: Utekontakt Ann Helen Paulsen i Alta kommune minner om at det er ulovlig å spre andres helseopplysninger på Internett Foto: Privat

Utekontakt Ann Helen Paulsen i Alta kommune sier at hun har fått tilsendt mange versjoner av listen.

– Jeg har fått skjermbilder av at listene ligger på mystory på Snapchat og Instagram, sier Paulsen til TV 2.

Hun forklarer at det er ungdom selv om lager listen, legger eventuelt til nye navn og sender den videre til andre folk.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Hvor får de opplysningene fra om at folk er smittet?

– Jeg tror mange som er smittet, har sagt det til dem man kjenner for å informere, og noen har også lagt det ut på Snapchat for å informere. Det har blitt plukket opp, også navnet havnet på listene som blir laget, sier Paulsen.

– Men jeg har også blitt kontaktet av folk som ikke har korona, men navnet deres står på listen, fortsetter Paulsen.

Utekontakten forteller at hun har fått minst 15 snaps om listen.

Når ungdommene deler listen over koronasmittede, sier Paulsen at de også deler annen tekst.

TAR AVSTAND: Ordfører Monica Nielsen foran Alta rådhus. Hun tar avstand fra koronalistene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De skriver blant annet «ring politiet hvis dere ser dem», «her er dem som har covid» og «hold dere unna disse».

Paulsen sier at det i hovedsak er ungdom som står på listen, men også voksne.

– Det er sikkert 1000 personer som har fått listen. Det hadde vært fint om dette fikk konsekvenser. Det å dele navn mellom hverandre er sladder, men det å publisere navn på lister er ikke greit, sier hun.

Tar sterk avstand

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta kommune reagerer sterkt på koronalisten.

– Det at private helseopplysninger deles tar jeg sterkt avstand fra. Det er en privatsak, sier Nielsen til TV 2.

Ordføreren sier at hun fikk en henvendelse fredag om listen som florerer på sosiale medier.

– Alle som er nærkontakt eller som er smittet, blir kontaktet av kommunen. Skulle man ha en bekymring for at navnet sitt dukker opp, er det ikke korrekt med mindre man har blitt kontaktet av kommunen, sier Nielsen og fortsetter:

– Hvem som har koronaviruset, er ikke noe kommunen ønsker skal offentliggjøres, med mindre de ønsker å stå fram selv. Jeg tar sterk avstand fra at det spres informasjon av den typen, sier hun.

Ordføreren sier at det er politiet som vurderer hvilke konsekvenser slik deling av helseinformasjon eventuelt kan ha.

Hun sier at koronalisten vil bli tema på kommunens krisemøte mandag.

Politiet vil undersøke

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta sier han ikke kjenner til koronalistene, men sier at politiet starte undersøkelser.

IKKE DEL. Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta ber folk ikke dele listen videre. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det vil være naturlig for politiet å undersøke blant annet omfanget, fordi det er svært uheldig at helseopplysninger kommer ut på en slik måte, og frykten for å få navnet sitt hengt ut på den måten kan føre til at folk vegrer seg for å teste seg. Det gjør smittesporingen særdeles vanskelig for smittesporingsarbeidet, sier Lorentzen til TV 2.

Han sier også at listene kan skape frykt.

– Det er ingen som har kontroll på sannhetsgehalten i disse listene. Det kan være personer som ikke er smittet som står der, og det skaper frykt.

Lorentzen sier at å offentliggjøre helseinformasjon om andre er ulovlig.

Han sier at det er vanskelig på nåværende tidspunkt å svare på om delingen av helseopplysningene vil få konsekvenser, men sier de skal følge det opp. Han sier at de blant annet vil ta kontakt med Alta kommune.

– Vi oppfordrer folk til å ikke ta del i dette og ikke dele listene, sier han.

I Alta ble ni nye koronatifeller registrert fredag. Mellom 200 til 300 personer er i karantene.