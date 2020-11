Farmen-Inger Cecilie hevder hun har anmeldt flere hundre mennesker

Haldenseren Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) har gjort seg bemerket inne på Farmen-gården i år.

Men det har ikke vært uten kontroverser. Hun blir anklaget av de andre deltagerne for å være en kynisk spiller, og en falsk dame som lyver om alt. «Absolutt alt», har deltager Karianne Vilde Wølner uttalt.

Netthets

Tidligere fortalte 47-åringen til God kveld Norge at hun har mottatt såpass mye netthets at hun har begynt å se se over skulderen.

– Jeg har aldri vært den typen som ser meg over skuldra, men det gjør jeg nå, fortalte hun.

Det var spesielt etter episoden hvor hun satte fyr på broderiet som skapte reaksjoner i kommentarfeltet.

– Det er helt greit at de er uenig i ting jeg har gjort, men når de karakteriserer meg som sinnssyk, narsissistisk, psykopat og stygg, så gjør det noe personlig. Da snakker de ikke om hva jeg gjør på Farmen, men om hvordan jeg er. Og det får nå konsekvenser, forteller hun da vi ringte lørdags formiddag.

Anmeldt hundrevis

På sin egen Instagram-konto hevder Grønnerød at hun fredags kveld har anmeldt flere hundre personer.

– Flere hundre mennesker er i dag anmeldt for å ha hetset meg som privatperson i det offentlige rom, tuftet på hva de har observert i et underholdningsprogram på tv. Saken er banebrytende- og svært interessant for å skape presedens i arbeidet mot «nett- troll», skriver hun.

Hun takker også de som har hjulpet henne med å ta skjermdumper av de stygge kommentarene.

– Jeg har hatt et knippe mennesker, rundt 20 personer i alle aldre, som har overvåket kommentarfeltene på nett og tatt skjermdumper av alle sammen, forteller hun.

Kan ramme en gruppe mennesker

47-åringen hevder at politiet tok kontakt med henne fordi det er såpass omfattende og mange kommentarer som er skrevet basert på en TV-opptreden.

– Folk gir meg personlig personforfølgelse og personlig sjikane for noe de har sett på et TV-program, sier hun.

Grønnerød forteller videre at hun selv er lærer og har sett at andre lærere har skrevet stygge kommentarer rettet mot henne.

– Hvis du jobber i helse og oppvekst, så sliter du nå. Da har du ikke plettfri vandel, og da vet vi hvordan det går, sier hun.

Ikke greit

Selv om 47-åringen påpeker at hun selv «rister dette av seg», så håper hun folk kan forstå at netthets kan få konsekvenser.

– Jeg er forbanna jeg for at folk ikke kan skille mellom fiksjon og virkelighet. Men det er klart at interessen i jussen kan faktisk gjøre slik at folk tenker seg om før de gjør det igjen, sier hun og fortsetter:

– Det er overhode ikke greit, og refleksjon rundt er viktig. Folk må forstå nettvett. Det du ikke vil si direkte til en person, det kan du ikke skrive på nett heller.

Hun forteller at flere personer har beklaget til henne etter at hun postet innlegget på Instagram, men at det er for sent til å gjøre noe med det nå.

– Jeg ser at det er noen som sletter som bare det nå, men det hjelper ikke, jeg har tatt bilde av det og det er sendt til politiet. Nå er det opp til politiet hvem de eventuelt tar videre, men jeg tror det er en del som får sjokk. Spesielt de som jobber i helse og omsorg, avslutter hun.

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med politiet men ikke fått svar.