Politiet ble slått og kvalt – svarte med pepperspray

Tidlig lørdag morgen skulle politiet stanse en fest i Bygdøy Allé. Det satt sinnet i kok hos to av festdeltakerne.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 06 lørdag morgen. En patrulje rykket ut til en klage om feststøy i Bygdøy Allé, og oppdraget virket i utgangspunktet å være av den udramatiske sorten.

– Dette var i utgangspunktet et oppdrag som gikk greit. Det var ikke grunnlag for at politiet skulle opprette anmeldelse på festen, da det var åtte deltakere tilstede. Disse skulle avslutte festen etter en god dialog med politiet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til i Oslo politidistrikt til TV 2.

– Meget aggressive

Da politiet skulle til å forlate leiligheten, ble stemningen plutselig svært dårlig.

– To meget aggressive menn satt seg kraftig opp mot politiet, og slo og tok kvelertak på to av tjenestemennene. De svarte med pepperspray og fikk etter hvert kontroll på gjerningsmennene, forteller Lie.

Ingen av de involverte ble alvorlig skadet, men operasjonslederen understreker at situasjonen var dramatisk.

– For de involverte tjenestepersonene var det nok svært ubehagelig. Dette var oppe i femte etasje og vi var tre betjenter mot åtte og sånn sett allerede i undertall. Vi fikk etter hvert kalt inn flere patruljer og situasjonen under kontroll.

Dårlig oppførsel

Han understreker at ingen av de andre festdeltakerne oppførte seg ufint mot politiet.

– Det var to stykker som ikke evnet å høre hva politiet sa og oppførte seg rett og slett dårlig mot politiet, konkluderer Lie.

De to kamphanene er nå tatt med til arresten og vil anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann.