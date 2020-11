Truer «bølla» Trump med søksmål

Donald Trump varslet fredag at delstaten New York ville være alene om å ikke få tildelt Pfizers koronavaksine. Det får både guvernøren og statsadvokaten til å se rødt.

Under sin første pressebrief siden valgnederlaget kom Donald Trump med en oppdatering om koronavaksinen. Den avtrappende presidenten lovet at vaksinen ville være tilgjengelig for alle amerikanere innen april, med ett unntak: den hardt rammede delstaten New York.

Trump og New Yorks guvernør Andrew Cuomo har vært i en opphetet og svært offentlig krangel. Cuomo har gjort det klart at han ikke vil ta vaksinen om Trump-administrasjonen anbefalte den, men at han ville ha en godkjennelse fra medisinske eksperter.

Presidenten talte offentlig for første gang på åtte dager fredag kveld. Foto: Carlos Barria/REUTERS

– Cuomo stoler ikke på hvor vaksinene kommer fra. De kommer fra de beste selskapene, de beste labratoriene i verden, men han stoler ikke på denne administrasjonen, sa Trump.

– Vi kan ikke gi vaksinen til New York uten at folket der får den, la presidenten til.

– Burde skamme seg

Cuomo har sammen med flere andre guvernører nedsatt en kommisjon som skal undersøke sikkerheten til hver tilgjengelige vaksine, også Pfizers. Guvernøren benekter derimot Trumps påstander om at han ikke ønsker vaksinen.

– Han burde skamme seg. Han bruker myndighetene som et redskap for hevn. Ingenting av hva han sier er sant. Så snart Trump gir meg en dose, vil jeg være klar til å fordele den. Punktum, sier Cuomo i et intervju med MSNBC en drøy time etter presidentens pressebrief.

I et intervju med CNN senere på kvelden, stempler Cuomo presidenten som en «bølle».

Det var lange køer utenfor en teststasjon i New York fredag. Smittetallene er på vei oppover i delstaten. Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

– Han forsøker å bølle med folk, han forsøker å bølle med guvernører, han bruker myndighetene som et redskap for politisk gjengjeldelse. Jeg vil ikke la en bølle herse med New Yorks innbyggere, konkluderer Cuomo.

Truer med søksmål

Cuomo varsler nå kamp mot Trumps ekskluderende vaksine-politikk. Der får guvernøren støtte fra statsadvokaten i New York, Letitia James.

– Dette er ikke noe annet enn hevngjerrig oppførsel fra en utgående president som forsøker å utøve hevn på sine politiske motstandere, tordner James i en uttalelse.

Statsadvokat Letitia James vil gå rettens vei for å skaffe New York koronavaksinen. Foto: Kathy Willens/AP Photo

Hun understreker at hun er trygg på at den inngående administrasjonen, ledet av Joe Biden og Kamala Harris, vil dele ut doser til New York når tiden er inne. Samtidig kommer hun med en advarsel til den sittende presidenten:

– Dersom vaksinen utdeles ved Trump-administrasjonens slutt og presidenten ønsker å leke med folks vil, vil vi saksøke ham og vi vil vinne, avslutter James.