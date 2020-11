Trumps tidligere stabssjef med kraftsalve mot presidenten

Elleve dager etter presidentvalget, har Donald Trump fremdeles ikke erkjent nederlag. Dette medfører blant annet at forvaltningsorganet GSA, som skal stå for overgangsprosessen, ennå ikke har kontaktet med Bidens folk.

Det hvite hus ga onsdag ordre til alle etater og departementer om å blokkere alt samarbeid med Biden.

– Forsinkelsen i overgangen er en tiltakende nasjonal sikkerhet- og helsekrise. Det koster ikke den sittende administrasjonen noe som helst å brife Biden, Harris, den nye stabssjefen og ALLE utpekte regjeringsmedlemmer og toppmedarbeidere, skriver Kelly i uttalelsen, som er gjengitt av CNN.

Kelly, som var Trumps minister for innenlands sikkerhet før han ble stabssjef, legger til at skadevirkningene potensielt kan være «katastrofale for innbyggerne våre, uavhengig av hvem de stemte på».

– Det handler ikke om republikanerne eller demokratene. Det handler ikke om presidenten eller herr Biden. Det handler om USA og hva som er best for folket, skriver Kelly.

Også flere republikanske folkevalgte har tatt til orde for at Biden bør få tilgang til etterretningsbrifinger.

– Trump bør beordre at overgangsprosessen iverksettes umiddelbart. Det er den rette tingen å gjøre, konkluderer Kelly.