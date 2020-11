al-Qaidas nestleder drept i hemmelig attentat

På ordre fra USA drepte israelske agenter Abu Muhammad al-Masri på åpen gate. Ingen har så langt tatt på seg skylden for attentatet, skriver New York Times.

al-Qaidas nestleder, som blant annet var anklaget for å være hjernen bak flere dødelige angrep mot amerikanske ambassader 1998, ble drept i Iran for tre måneder siden. Det bekrefter etterretningsoffiserer til New York Times natt til lørdag.

7. august ble Abu Muhammad al-Masri skutt på åpen gate i Tehran. To menn på motorsykkel åpnet ild mot terroristlederen, nøyaktig 22 år etter angrepene mot flere amerikanske ambassader i Afrika. Også al-Masris datter mistet livet under attentatet. Hun var enken til Osama bin Ladens sønn Hamza bin Laden.

Angrepet ble ifølge New York Times utført på ordre fra USA, som lenge har overvåket al-Masris virksomheter i Iran.

Hemmelighold

Av hittil ukjente grunner har verken Iran eller al-Qaida offentliggjort dødsfallet, som først bekreftes nå – tre måneder senere. Verken israelske eller amerikanske myndigheter har påtatt seg ansvar for attentatet.

USAs ambassade i Nairobi, Kenya ble utsatt for et massivt bombeangrep i 1998. Foto: Dave Caulkin/AP Photo

al-Masri, hvis egentlige navn er Abdullah Ahmed Abdullah, har lenge vært høyt på listen over FBIs mest ettersøkte. I USA var han tiltalt for terrorangrepene mot landets ambassader i Kenya og Tanzania. Angrepene kostet til sammen 224 menneskeliv.

Den nå avdøde terrortoppen var en av al-Qaidas grunnleggende medlemmer. Ifølge New York Times var han forventet å ta over styringen etter nåværende leder Ayman al-Zawahri.