Per Kristian Bråtveit blir landslagets keeper-kriseløsning

Siden spillerne som holder til i Norge ikke blir med landslaget på de to kommende landslagskampene mot Romania og Østerrike, risikerte Lars Lagerbäck og reise avgårde med kun én keeper: Rune Almenning Jarstein.

Men nå er allerede en kriseløsning på plass: Etter det TV 2 erfarer har keeper Per Kristian Bråtveit blitt kalt inn i landslagstroppen.

Han knytter seg til resten av landslagstroppen allerede i morgen.

Landslaget setter kursen mot Romania lørdag formiddag og skal trene på kamparenaen lørdag kveld.

Har allerede hatt korona

24 år gamle Bråtveit spiller til daglig i Djurgården.



Så sent som 31. oktober ble det faktisk kjent at Bråtveit selv har hatt Covid-19, men keeperen er friskmeldt og har allerede fått med seg flere fellestreninger med Djurgården.

Det betyr at Bråtveit utfyller Almenning Jarstein på keeperplassen de kommende kampene.

Bråtveit er ikke fersk i landslagssammenheng. Han var blant annet med i A-landslagstroppen som møtte Spania og Sverige i fjor.

I utgangspunktet var keeperne André Hansen (Rosenborg) og Sondre Rossbach (Odd) med i den opprinnelige troppen, men de to blir altså igjen i Norge.

FC København-keeper Sten Grytebust ville vært et opplagt alternativ, men hans kjæreste skal føde i disse dager og sunnmøringen har meldt seg uaktuell av den grunn.

Ukjent om flere hentes inn

I tillegg til Hansen og Rossbach blir Marius Lode, Patrick Berg og Markus Henriksen igjen i Norge. Disse går nå i karantene etter å ha trent sammen med Omar Elabdellaoui, som heller ikke er med landslaget videre.

TV 2 er ikke kjent med om landslagssjef Lars Lagerbäck vurderer å hente inn flere spillere, men blant annet kunne dette vært en gyllen mulighet for Ferencvaros-spiller Tokmac Nguen som har overbevist i Champions League i år.

Fotballpresident Terje Svendsen har tidligere forklart valget om å la de «norske» spillerne bli igjen i Norge på følgende måte:

– Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge. Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen.