Redusert norsk tropp reiser til Romania og Østerrike

Omar Elabdellaouis positive koronatest satte Nations League-kampene mot Romania og Østerrike i fare, men sent fredag kveld bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding at en redusert tropp reiser.

– Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge. Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen i pressemeldingen.

Det betyr at Eliteserie-spillerne André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd), Marius Lode (Bodø/Glimt), Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg) blir igjen i Norge. Disse går nå i karantene etter å ha trent sammen med Elabdellaoui.

Hele den norske troppen er ifølge de norske retningslinjene i karantene etter å ha trent med Norges visekaptein, men protokollen til Det europeiske fotballforbundet lar resten av spillerne med negative koronaprøver spille de TV 2-sendte kampene mot Romania og Østerrike.

Det er foreløpig ikke bekreftet om noen hentes inn i troppen. For øyeblikket er det kun én målvakt, Rune Almenning Jarstein, i troppen.

Landslagsassistent Per Joar Hansen har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Elabdellaoui blir naturligvis også igjen i isolasjon etter sin positive prøve.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet i pressemeldingen fra Fotballforbundet.

Fotballforbundet skriver at spillerne er testet fire ganger siden de ankom Norge, senest fredag. Spillerne reiser nå i egen bunn, med eget charterfly og bor isolert på hotellet i Romania.

– Det er helt tydelig at det her har vært en vanskelig avgjørelse å ta for landslaget, og at de har gått veldig mange runder for å prøve å lande på hva som er den minst dårlige løsningen. Og det tror jeg de har gjort her, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Nå tar de hensyn til de norske eliteserieklubbene som har vært engstelig for hva det bil bety for sesongavslutningen i Norge, og tar også hensyn til at unntaket rundt innreisekarantene er oppe til diskusjon. Man får en amputert tropp, men jeg tror likevel at det er klokt at de gjør det, fortsetter hun.