Donald Trump tar æren for Pfizers koronavaksine

Donald Trump snakker for første gang offentlig etter valgnederlaget.

Trump holdt fredag kveld pressebrief for å snakke om vaksinefremdriften. I Det hvite hus har operasjonen fått navnet «Operation Warp Speed».

Det var spekulert i amerikanske medier om han ville erkjenne valgnederlaget, men det gjorde han ikke. Han tok heller ikke spørsmål.

Derimot snakket presidenten om at hans administrasjon nå vil hastegodkjenne to vaksiner før årsskiftet.

Tar æren for Pfizer-vaksine

Trump åpnet pressebriefen med å skryte av operasjonen, og hevdet at det var Trump-administrasjonens fortjeneste at legemiddelfirmaet Pfizer nå har kommet langt i å utvikle en vaksine.

Pfizer har sagt at deres vaksine ikke var en del av «Operation Warp Speed».

– Det var svært uheldig at de sa det, for det er feil, hevdet Trump.

Trump lover at det amerikanske folk snart vil få tilgang på vaksinen, og at den vil være gratis. Alle amerikanere vil ha tilgang til vaksinen inne april, hevder Trump.

Doktor Monceif Slaoui, som har ledet innsatsen i «Operation Warp Speed», tok deretter scenen, og sa at de har gjort «betydelige fremskritt», men lovet ikke like mye som presidenten.

Sår tvil om hvorvidt New York får vaksine

Trump sa også under pressebriefen at det er uklart om New York, staten i USA som er hardest rammet av Covid-19, vil få vaksinen.

Han og New Yorks guvernør Andrew Cuomo har vært i en opphetet og svært offentlig krangel. Cuomo har gjort det klart at han ikke vil ta vaksinen om Trump-administrasjonen anbefalte den, men at han ville ha en godkjennelse fra medisinske eksperter.

– Vi kan ikke gi vaksinen til New York uten at folket der får den, sa Trump.

Høydepunktet

USA-kommentator og forfatter Thor Steinhovden sier til TV 2 at pressekonferansens høydepunkt var da presidenten forsnakket seg.

– Høydepunktet i pressekonferansen var jo når Trump nesten glapp ut av seg «Biden administrasjonen» på et tidspunkt, og avslørte at selv han tror Biden blir USAs neste president.

Steinhovden er samtidig spent på hva Pfizer kommer til å si, i måten de blir fremstilt av presidenten.

– Vi ser kanskje en president som prøver å redde stumpene av sitt ettermæle her, ved å fremsnakke den raske utviklingen av en vaksine, sier han og legger til:

– Samtidig understreker han at han har valgt rett ved å ikke innføre strengere smitteverntiltak som en «nedstenging». Det er en vrien øvelse når landets smittesituasjoen er ute av kontroll, men Trump prøver.

USA hardest rammet i verden

USA ble truffet hardt av andre bølge med koronasmitte. Den siste uken har over 150.000 amerikanere fått påvist koronasmitte daglig. Totalt har i overkant av 10 millioner testet positivt, og mer enn 1 million har mistet livet med Covid-19.

Mange av Trumps nærmeste har også vært smittet, og fredag ble det kjent at over 130 agenter i livvakttjeneste Secret Service, som har ansvaret for presidentens sikkerhet, ifølge Washington Post er i karantene eller isolasjon fordi de har testet positivt for Covid-19, eller vært i nærkontakt med noen som har testet positivt.

Søksmål-bonanza

Siden valgdagen har ikke presidenten møtt pressen, men han har som vanlig vært aktiv på Twitter. Der har han gjentatte ganger hevdet at han vil vinne valget, og han har ikke akseptert nederlag.

Trump har kommet med svært mange uriktige og grunnløse påstander om valgjuks. Han og hans juridiske team har gått til søksmål i flere stater, men de har ikke lagt frem noen beviser så langt som dokumenterer juks.

Foreløpig har de kun nådd frem med ett søksmål. En dommer i Pennsylvania har bestemt at delstaten ikke får telle stemmesedler hvor velgerne måtte levere identitetsbevis og ikke gjorde det innen 9. november.

Søksmålet gjelder i ytterste konsekvens maksimalt 10.000 stemmer, som har vært omstridt allerede før opptellingen startet. Dette vil med andre ord ikke endre resultatet, da Joe Biden leder staten med over 60.000 stemmer.

Klar Biden-seier

Fredag har alle de største amerikanske mediehusene utropt Joe Biden som vinner av vippestaten Georgia. TV 2 utropte Biden til vinner av Georgia den 7. november.

Biden vinner valget klart, og ender opp med 306 valgmenn. Dette er alle de største amerikanske mediene også enige om.

Det er like mange som Donald Trump fikk ifølge valgresultatet da han vant mot Hillary Clinton i 2016. Da var det imidlertid to valgmenn som «hoppet av», slik at Trump til slutt fikk 304 stemmer da valgmennene sa sitt.

Denne gangen ender Trump opp med 232 valgmenn, ifølge TV 2s tall.