Dette er grafen som gir Europa nytt håp

Med nye smitterekorder og nedstenginger over store deler av kontinentet, er Europa for alvor inne i sin andre smittebølge. En ny graf over smittetall gir derimot grunn til optimisme i Europa – og fortvilelse i USA.

Hver dag rapporteres det inn nye tall på antall smittede og antall døde.

Ifølge oversikten til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har det blitt rapportert inn over 52 millioner koronasmittede i verden. Nærmere 1.3 millioner mennesker har dødd som følge av pandemien.

Den britiske nyhetsavisen Financial Times har analysert data hentet fra ECDC.

Ved å sammenligne antall bekreftede smittede har de regnet seg frem til et koronalyspunkt for Europa.

Det kan nemlig se ut som Europa har klart å nå toppen av smitteoppblussingen som nå har oppstått på nytt.

«Peaket» i mars

Da koronaviruset slo rot i Europa for snart ett år siden, var det få som ante hva fremtiden ville bringe. Lite kunnskap om viruset, manglende testing og hvordan man skulle bekjempe det førte til skyhøye smittetall og et helsevesen som stod på randen til kollaps.

I mars opplevde Europa en topp på antall smittede. Strenge koronatiltak, nedstengelser og stengte grenser ble et faktum i store deler verdensdelen.

I løpet av sommeren stabiliserte smittetallene seg. Noen opplevde også en reduksjon i antall smittede. Det ga nytt håp for fremtiden, selv om vårt eget Folkehelseinstitutt (FHI) forberedte seg på en ny bølge.

Ny bølge

I de aller fleste europeiske land kom den andre bølgen.

Denne måneden har flere europeriske land satt dystre smitterekorder, som vi ikke har sett maken til siden pandemien herjet som verst i vår.

I Storbritannia registrerer man daglig over 33 000 nye smittetilfeller – høyere tall enn noensinne. På onsdag krevde viruset 595 menneskeliv i landet – det høyeste antallet siden i mai.

Også i Frankrike er den andre bølgen for alvor i gang. Landet har registrert over 30 000 nye smittetilfeller flere ganger denne uken, og fredag noterte landet seg for 932 dødsfall.

Heller ikke i Italia, som ble Europas episenter i starten av pandemien, har man klart å unnslippe den nye smittebølgen. Fredag satt landet ny smitterekord med 40 902 tilfeller. De 550 dødsfallene minner om da smitten var som verst i våres.

Kan ha nådd vendepunkt

Midt oppe i de dystre rekordene, finnes det også godt nytt. Etter en rekke omfattende tiltak og innstramminger, viser Financial Times sine beregninger at den europeiske smitten, samlet sett, er på vei nedover for første gang siden juli:

GLADNYHET: Denne grafen kan være en gladnyhet for et hardt koronarammet Europa. Foto: Skjermdump Financial Times

Lege og forsker Eric Topol ved Scripps Research Translational Institute, reagerer med optimisme på tallene:

– Den gode nyheten er at Europas andre bølge er på vei tilbake, takket være aggressive tiltak i mange land, skriver Topol på Twitter. Han påpeker at flere av landene som har blitt hardest rammet i Europa, nå opplever en betydelig smittereduksjon.

Lys i tunnelen

Et av landene som har blitt hardest rammet av den andre smittebølgen er Belgia. Rekordhøye smittetall og et sprengt helsevesen førte til en ny lockdown av landet. Tidligere har helseminister Bent Høie advart om at et lignende scenario kan skje i Norge, dersom nordmenn ikke tar grep.

– Får vi ikke kontroll er det bare et spørsmål om tid før sykehusene våre vil knele som følge av den belastningen det innebærer, uttalte han på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Denne uken kom imidlertid de belgiske helsemyndighetene med en gladnyhet.

De er overbevist om at landet har passert den andre koronatoppen.

Flere av de hardest rammede landene i Europa har opplevd en smittereduksjon de siste dagene. Foto: European CDC/Skjermdump

– Tiltakene ser ut til å ha hatt innvirkning på smittetallene. Vi ser nemlig at antall pasienter på intensivavdelingen begynner å stabilisere seg, sa virolog Yves Van Laethem tidligere denne uken.

– Presset er fremdeles ekstremt høyt, men det er et lys i tunnelen. Vi bør se en stabilisering og kanskje en reduksjon av antall pasienter i løpet av denne uken.

Rekorder i USA: – En skrekkfilm

Mens grafen gir grunn til optimisme blant europeerne, er den også dyster lesning for amerikanerne. Det er ingenting som tyder på at USA er i nærheten av å nå en koronatopp i nær fremtid.

De siste dagene har landet hatt nye smitterekorder hver dag. Totalt har landet registrert over 10.5 millioner koronatilfeller og 242 527 dødsfall.

– Det er utrolig hvor lite man gjør for å håndtere det. Man har ganske enkelt gitt opp. Og det er som å se en skrekkfilm utspille seg på ekte, er legen Topols knallharde dom under et intervju med CNN.

Mens Donald Trump er på vet ut av Det hvite hus, er smittetallene i USA på vei opp. Foto: Carlos Barria/Reuters

Fredag kveld holdt president Donald Trump sin første pressekonferanse på åtte dager. Samtidig som presidenten har tiet, har tilfellene fortsatt å øke i USA. Utenfor Det hvite hus valgte presidenten å fokusere på Pfizers nært forestående vaksine, uten å nevne smittetallene med ett ord.

Trump har 67 dager igjen i Det hvite hus. Flere frykter at presidentens manglende handlekraft vil føre til nye rekorder.

– En slik periode uten handling er uakseptabelt når pandemien fortsetter å vokse, konkluderer Topol.