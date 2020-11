Måtte ha sex med eksen

The Big Bang Theory-stjernen Kaley Couco (34) åpner opp om hvordan det var å spille inn sex-scener med medskuespiller og tidligere kjæreste, Johnny Galecki (45). Det forteller hun i podcasten "Armchair Expert".

De fleste av oss ville nok syntes det hadde vært rart å skulle filme inn en sex-scene med en eks, men for Cuoco var dette bare en vanlig dag på jobb.

Paret datet fra 2007 til 2009, altså mens sesong 1-3 gikk på luften. Etter det ble slutt mellom dem merket 34-åringen at karakterene Penny og Leonard hadde mer og mer sex i serien. Hun mistenker at seriens skaper, Chuck Lorre, gjorde dette med vilje for å tulle med dem.

– Da vi slo opp var det litt sensetivt i starten, men jeg husker Chuck hadde skrevet disse episodene hvor karakterene våre plutselig lå med hverandre hele tiden, foralte hun til podcasten.

34-åringen forteller at forholdet mellom henne og Galecki er sterkere enn før.

– Etter det ble slutt var vi så heldige at vi kom fra det på en god måte, og vi er tettere i dag enn vi har vært noen gang, sier hun.

I dag er Cuoco gidt med Karl Cook (29), og Galecki fikk nylig en sønn med sin kjæreste, Alaina Meyer (23).