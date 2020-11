Knivstikking på Frogner - politiet jakter tre gjerningspersoner

En mann har blitt ranet og knivstukket i ryggen på Frogner i Oslo. Politiet sier at mannen trolig er et tilfeldig offer og jakter nå flere gjerningsmenn.

Politiet fikk klokken 18.38 melding om at en person hadde blitt knivstukket i Nobels gate i Oslo.

– Det framstår som at mannen er et tilfeldig offer. Foranledningen for knivstikkingen var et ransforsøk, sier innsatsleder Tore Barstad.

Fornærmede er kjørt til sykehus og får behandling. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Politiet søker nå etter tre eller fire gjerningspersoner.

– Gjerningspersonene har løpt opp fra Nobels gate mot Frognerparken. Gjerningspersonene snakket gebrokkent norsk, vitner sier at de snakket kebabnorsk, sier Barstad.

Saken oppdateres.