Johnsons utskjelte rådgiver går av

Fredag forlot Cummings statsministerboligen i London, 10. Downing Street, for siste gang, ifølge den britiske kringkasteren.

Ifølge BBC ble Cummings og statsminister Johnson enige om at det var best at han trakk seg fra sin stilling tidlig fredag.

Cummings er kjent som den strategiske hjernen bak Brexit, etter at han ledet «Vote Leave»-kampanjen i 2015.

Flere medlemmer av Det konservative partiet i Storbritannia har gjort det kjent at de ikke er særlig fornøyde med Cummings' innflytelse på statsminister Johnson.

PAKKET SAMMEN: Cummings har vært omstridt lenge. Her forlot han statsministerboligen foran pressekorpset. Foto: Yui Mok

Det har lenge stormet rundt spesialrådgiveren. I mai krevde flere i Storbritannia at han måtte trekke seg fra sin stilling da han trosset landets karanteneregler for å besøke familien sin.

Flere britiske medier skriver at Boris Johnson forsøker å nullstille sin administrasjon, og at Cummings har måttet gå som en konsekvens av dette.

Flere sentrale skikkelser i partiet, blant andre Sir Bernard Jenkin, sa allerede da Cummings' avgang var et rykte at han mente dette var en mulighet til å opprette «respekt, integritet og troverdighet» mellom Downing Street og partiet.