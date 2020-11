Stille omtelling i gang i Georgia: – Vil endre resultatet, men ikke hvem som vinner

Da nyhetsbyrået AP besøkte opptellingslokaler i Cobb, Chatham og Rome fylke fredag, var det knapt en lyd å høre bortsett fra den monotone oppramsingen av navn. Biden. Trump. Biden. Trump.

Delstaten hadde en så knapp margin i presidentvalget, Joe Biden er 14.163 stemmer foran Donald Trump, at en omtelling ble beordret av delstatsmyndighetene.

Det foregår ved at valgarbeiderne er delt opp i par, der en teller og en kvalitetssikrer. Begge sier navnet på stemmeseddelen høyt, legger den i kandidatens bunke som deretter telles opp for hånd.

Observatører fra Republikanerne og Demokratene er tatt i ed, og får bevege seg ganske fritt i lokalet.

Viseadministrasjonssjef Jordan Fuchs i Georgia sier at omtellingen for hånd, ganske sikkert vil vise et annet resultat enn det fra maskintellingen. Men ikke så annerledes at det endrer utfallet av valget. Til det skiller det for mange stemmer mellom kandidatene.

Resultatet av omtellingen vil ikke slippes stykkevis slik som i selve valgopptellingen, men samlet når alt er ferdig. Det er resultatet fra denne omtellingen som blir det endelige resultatet, og kandidatene kan når det er klart be om enda en omtelling, som da vil gjøres med maskiner.

Resultatet er ventet innen midnatt onsdag kveld neste uke.

