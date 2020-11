Landslaget i skvis bare timer før Romania-avreise: - Vi jobber fortsatt med en løsning

Når det blir pressekonferanse, kan du se den direkte på tv2.no.

Lørdag klokken 11.00 skal landslaget i utgangspunktet sette seg på flyet som skal ta de til Romania for Nations League-kamp søndag.

Men under ett døgn før avreise er det fortsatt helt i det blå hva som skjer for det norske landslaget etter at det tidligere i dag ble kjent at visekaptein Omar Elabdellaoui har testet positivt for Covid-19.

– Vi jobber fortsatt med oversikt og løsning, melder Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund til TV 2 i 17-tiden fredag ettermiddag.

Tidligere fredag meldte NFF at de ville kalle inn til en pressekonferanse om saken i løpet av dagen, men foreløpig har det drøyd:

Det handler rett og slett om at Norges Fotballforbund fortsatt jobber med å finne ut veien videre.

– Dette sier jo litt om hvilket puslespill dette er for de involverte partene. Det er utrolig mange ting som må bli tatt med i beregningen i en slik sak, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Uklare karantene-regler gir hodebry

Det mest sentrale spørsmålet nå, er hvem som defineres av nærkontakter av Omar Elabdellaoui og om disse eventuelt må i karantene.



Til VG sier klubblege i Brann, Magnus Myntevik, som blant annet har vært med på å utforme den norske toppfotballprotokollen, at spillerne som har trent med Elabdellaoui i utgangspunktet skal i en ti dager lang karantene.

Samtidig rapporteres det fra Sverige at naboene trener som normalt – selv om landslagsspiller Carl Starfelt har testet positivt.

Med andre ord kan det oppstå en konflikt mellom norske regler og UEFAs regler.

UEFA har dessuten vært svært klare på at kamper skal gjennomføres dersom landslagene har minst 13 spillere tilgjengelig, deriblant en keeper.

En løsning kan for eksempel være at Norge må hente inn en rekke hastealternativer – blant annet dersom flere av Elabdellaouis nærkontakter må i karantene.



Et annet moment er at Helsedirektør Bjørn Guldvog har ønsket en innstramming av karantene-reglene for norske fotballspillere som kommer fra utlandet: Hvis for eksempel Norge reiser ut av landet nå, kan man risikere at blant annet Bodø/Glimts Patrick Berg må i karantene i ti dager når han kommer hjem til Norge.



Med andre ord er det et voldsomt puslespill Norges Fotballforbund nå jobber med å finne en løsning på.

- Jeg har milde symptomer

Den norske visekapteinen virker heldigvis å være ved godt mot selv om han har blitt rammet av Covid-19-viruset.



På Twitter har han fredag ettermiddag lagt ut en melding, der han selv opplyser om at han har milde symptomer.



Norge skal i utgangspunktet møte Romania søndag. Deretter skal man møte Østerrike, også det på bortebane, onsdag. Begge kampene skal sendes på TV 2.