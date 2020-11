Hudklinikk solgte antirynkekrem til 13 år gamle Tilje

– My God! Anti-aging?

Mamma Jenny Jenssen-Søreng leser på pakken til et av produktene datter Tilje Jenssen-Søreng (13) har fått anbefalt til sin hud.

Klinikken CMUD i Kristiansund tilbyr ulike behandlinger som restylane i leppene og oppstramming av huden. På sosiale medier reklamerer de også for hudscanning til barn ned i 10-12-års alderen.

TV 2 hjelper deg ønsket å finne ut hva som skjer i praksis og sendte Tilje på 13 år til en konsultasjon.

ANTI-AGING: Mamma Jenny tror ikke det hun ser. Foto: TV 2 hjelper deg

Terror mot huden

Med seg hadde Tilje opptaker og mobilkamera for å kunne dokumentere hva som skjedde hos klinikken. Mamma Jenny gikk seg en tur under konsultasjonen og Tilje var alene med behandler.

Tiljes hud ble først fotografert med VISIA hudanalyse, og 13-åringen ble sjokkert over å se bildene av huden sin.

– Oj, åh gud, er Tiljes reaksjon.

HUDSCANNING: Slik så Tiljes hud ut. Foto: TV 2 hjelper deg

Etterpå får hun flere beskjeder fra behandler, blant annet dette:

«Sannsynligvis så er de hudproduktene som du bruker i dag mer som en sånn terror mot huden.»

«Kommer du i gang med riktige ingredienser nå så berger du huden din.»

«Vi kan fikse huden din, men det er ofte snakk om budsjett med tanke på prisen på produktene.»

DYRT: Disse tre produktene koster tilsammen nesten 2300 kroner. Foto: TV 2 hjelper deg

Hudscanningen koster 200 kroner for ungdom. Mor og datter betalte til sammen 2473 kroner for timen og tre ansiktsprodukter som klinikken anbefalte å kjøpe.

– Frekt sagt

– Å ta bilder av huden og forstørre dem ser skremmende og veldig rart ut, sier hudlege Joar Austad.

Han reagerer også på språkbruken og hva som blir sagt til Tilje.

– Å bruke ordet ‘terror’ er ikke heldig. Ei heller å fortelle en 13-åring at vedkommende har et problem, for så å si at man har løsningen hvis man kjøper deres produkter. Det synes jeg er frekt sagt, rett og slett, sier Austad.

– Burde ikke være lov

På Instagram og Facebook skriver klinikken blant annet dette:

Fast tilbud til ungdom under 15 år

Har du ungdom i huset som merker tegn til hudforandring?

TIL UNGDOM: Dette innlegget finner du på CMUDs Facebookside. Foto: Skjermdump Facebook/CMUD

Det er strenge regler for markedsføring mot barn, og denne måten å kommunisere på er i grenseland, mener Redd Barnas Ungdomsorganisasjon.

– Å bruke denne markedsføringsstrategien med at man skriver til foreldrene, og dermed indirekte til barna, synes vi ikke er greit. Det burde ikke vært lov, sier leder i Redd Barnas Ungdomsorganisasjon PRESS, Lea Mariero.

Avviser markedsføring mot ungdom

Eier og daglig leder av CMUD, Carina Mjønes, mener at de ikke markedsfører mot ungdom.

– Vår markedsføring er til våre følgere i sosiale medier, og per i dag er 0,7 prosent av våre 1250 følgere mellom 13 og 17 år, forklarer Mjønes.

Daglig leder er derimot enig i at noe av ordbruken kan byttes ut.

– Ordet terror er ikke heldig å bruke, og det tar jeg på min kappe. Det burde jeg ikke sagt, sier Mjønes.

– Er det OK å skrive på Instagram at 13-åringer må berge huden sin?

– Å bedre huden kunne helt sikkert vært brukt i stedet, sier Mjønes.

– Denne 13-åringen gikk jo inn til deg alene. Burde du ha protestert?

– Ja, jeg ble litt tatt på senga for å være helt ærlig i og med at det var første gang på 20 år jeg opplevde det. Så, ja, jeg burde ha protestert på det, sier Mjønes.

Må ha produkter

At Tilje ble anbefalt å kjøpe en ansiktsrens, pads og en ansiktskrem til nesten 2300 kroner står kosmetisk dermatologisk sykepleier Mjønes inne for.

– Det er produkter Tilje må ha dersom jeg skal kunne stå inne for det resultatet som jeg kan love. Samtidig er det viktig å få frem at heller ikke vi kan hjelpe alle med acne. Rett som det er må vi henvise videre til lege for medikamentell behandling, forklarer Mjønes.

Så, hva med kremen som det står anti-aging på?

– En 13-åring trenger selvfølgelig ikke en krem for eldre hud, det har heller ikke vært vår anbefaling. At det står anti-age på den esken kan nok forklares med denne kremen gir god beskyttelse mot fremtidige skader i huden som igjen kan føre til prematur aldring av huden, avslutter Mjønes.