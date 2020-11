Adrian Sellevoll har lagt om livsstilen: – Jeg sier mye nei

Mange forbinder Adrian Sellevoll med reality-konseptet «Ex on the beach». Selv håper han at «Ex on the beach»-stempelet vil forsvinne i takt med at han bygger sin artistkarriere.

I sangene sine åpner han opp med ærlige tekster om kjærlighet, rus, oppmerksomhetsbehov og å være sin egen verste fiende. Nå har han sluppet låten: «Se hvordan jeg lever», hvor han tar et oppgjør med sin fortid.

Tatt grep

Det siste året har artistkarrieren til Adrian skutt fart med millioner av streams, radiolistinger og liveshows. På nyåret blir han også å se på TV- skjermen i sesongens «71 grader nord kjendis».

Etter flere år med festing og en hard livsstil tar han nå et oppgjør med sitt tidligere «jeg».

– Jeg er bare 22 år så jeg har fortsatt mange år på lære å være voksen og ansvarsfull, sier Sellevoll til God kveld Norge.

Han føler at han er på et rett spor når det gjelder å drikke og det å bli voksen, men han har ikke gitt opp alkoholen fullstendig.

– Jeg sier jo i sangen: «Dette er siste gang jeg drikker». Jeg har jo ikke sluttet å drikke, bare under litt mer kontrollerte forhold, innrømmer Sellevoll.

Reality-profilen har tidligere gitt ut oppgjørs-låten «Se meg» om tøffe tider preget av rus. Han mener likevel at «Se hvordan jeg lever» er et større oppgjør fordi denne gangen har han tatt grep.

– Jeg har mye mer kontroll og det liker jeg. Jeg sier mye nei. Jeg tror det å si nei er nøkkelen, reflekterer Sellevoll.

Har ikke sluttet å drikke

Artisten forteller at han ikke lenger er redd for å gå glipp av en fest. Han har tatt valget om å distansere fra mennesker han selv mener har dårlig påvirkningskraft.

– Jeg er ikke ferdig med det livet og det tror jeg aldri at jeg kommer til å bli, men det er dempet. Før så klarte jeg ikke å si nei, men nå har jeg en mindre krets og det tror jeg er lurt, forteller 22-åringen.

På tross av at Sellevoll har mer kontroll, gir han ikke helt slipp på alkoholen. Han forteller at han ikke har noe problem med å drikke i mindre mengder.

– Det hender at jeg tar meg en flaske vin til maten, men det er ikke på det samme nivået som før. Da var det en liter med brennevin og ti pils, hevder han.

Hadde sammenbrudd

Korona-situasjonen har i stor grad vært i reality-profilens favør. Det at det ikke lenger er lov å samles på samme måte som før, har bidratt til at Sellevoll har kunnet bruke tid på å jobbe med seg selv.

– Jeg prøver å finne en indre ro som aldri har vært der tidligere. Jeg er jo full av ADHD. Ritalin har vært en stor del av oppveksten, men jeg bruker det nesten aldri lenger, sier Sellevoll.

Nå benytter han legemiddelet kun hvis han skal fokusere eller være rolig, men forteller at han mistet matlyst og gikk mye ned i vekt da han brukte det fast.

22-åringen forteller at i løpet av året har han hatt flere sammenbrudd hvor følelsene har tatt over, men at han nå er på et bedre sted i livet.

– Jeg har hatt et par «mental breakdowns» i løpet av året der jeg griner og knekker sammen, men det kan skje hvem som helst. Nå er det litt annerledes. Det er bare glede og jeg har det fint, sier Sellevoll.