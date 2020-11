Kundene har ventet lenge på den, men nå er de første bilene i landet. Og Volvo har startet på det som blir litt av en innspurt til jul.

Før nyttårsrakettene går til himmels 31. desember, er nemlig planen å levere ut 3.000 biler til norske Volvo-kunder, der en stor andel er elektriske XC40.

Volvo går ikke ut med noen konkrete salgstall på bilen. Men det var kjent at de hadde over 9.000 navn på interesselisten, før selve salget startet. Og Volvo tror selv at dette kommer til å bli den mest solgte bilen deres her til lands i 2021.

Så er da også modellen med det lange navnet XC40 Recharge Pure Electric noe bortimot en perfekt Norges-bil. Elektrisk SUV, med 4x4, familiebilplass og mulighet for både takboks og hengerfeste – det er noe mange kunder ønsker seg.

Over 9.000 kunder sto på interesselisten, det kommer til å gi storsalg av Volvos elbil. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen

Tett på rekord

PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby hos den norske Volvo-importøren bekrefter at det nå blir full fart mot jul:

– Dette er veldig tett på leveringsrekord for oss. Volvo-forhandlerne skal levere ut mange elbiler og ladbare hybrider frem til nyttår. Heldigvis har vi et meget kompetent forhandlernettverk som er klare til å gjøre en god jobb for kundene. Volvo har 48 forhandlere fra Mandal i sør til Alta i nord og salget fordeler seg relativt sett ganske jevnt utover forhandlernettverket vårt, sier Trosby.

Her røpet Volvo en viktig nyhet om elektriske XC40

Med startpris på 520.000 kroner er ikke elektriske XC40 noen rimelig bil. Men prisen gjenspeiler at Volvo nå definerer seg selv som et premiummerke. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen

Få reelle konkurrenter

Med startpris på 520.000 kroner legger XC40 seg ganske midt mellom mange av konkurrentene. Den er dyrere enn de mer kompakte konkurrentene – samtidig ligger prisen et godt stykke under biler som Audi e-tron og Mercedes EQC.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Mens vi venter på modeller som VW ID.4, Skoda Enyaq og Ford Mustang Mach-E, har den også få reelle konkurrenter. Rekkevidden på XC40 er for øvrig på 417 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

– Elektriske XC40 er i utgangspunktet godt utstyrt, så det er ikke så mye man trenger å legge til før man er på et utstyrsmessig toppnivå i Volvo-sammenheng. Men nordmenn er generelt glade i ekstrautstyr, uansett hvilken bil det er, og vi ser at de velger utstyr som hengerfeste, varmepumpe og noen teknikkpakker. Det bidrar naturlignok til at snittprisen blir liggende noe over 520.000 kroner, forteller Trosby.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

I løpet av de neste syv ukene skal Volvo levere ut svært mange eksemplarer av XC40 Recharge Pure Electric i Norge. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen

Ny elbil neste år

– Hva tror dere om salget av ladbar XC40 videre, vil det stoppe opp?

– Nei, det ser ikke slik ut på ordreinngangene. Både elbilen og den ladbare hybriden har solgt bra i år. Vi har registrert over 1.250 ladbare XC40 i år, i samme periode har man kunnet bestille elbilen. Det tyder på at begge drivlinjene er attraktive i markedet, mener Trosby.

– Og når kommer neste elbil fra Volvo?

– Den kommer til neste år. Og året etter det kommer XC90 som elbil og blir et flaggskip for oss. I tillegg har vi en ny plattform på gang, den heter SEA, noe som står for Sustainable Experience Architecture. Den åpner for at vi kan lage mindre elbiler enn i dag, dermed også et nytt segment og marked for Volvo. Det er mye spennende i vente for de norske kundene fremover, avslutter Erik Trosby.

Her testet vi elektriske XC40 – på en måte...

Se video av elektriske XC40 under: