Spillet han nå driver er potensielt livsfarlig

I et forsøk på å redde sitt ettermæle som en «vinner», har Donald Trump begitt seg ut på å brenne opp de siste halmstråene av tillit som republikanere har til landets institusjoner. Det har resultert i et skamløst og grunnløst angrep på valgsystemet.

Etter fire år med Trump er angrepet ikke overraskende, men at ingen i ledelsen i Det republikanske partiet har tatt til motmæle er et gedigent nederlag for det amerikanske demokratiet. Det er et sikkert tegn på at Trumpisme ikke blir med The Donald ut døren av Det hvite hus i januar. For å rettferdiggjøre feigheten har republikanere gjemt seg bak mantraet om å «telle alle lovlig avgitte stemmer» - som om motparten ønsket noe annet. De mange «søksmålene» som Trump-kampanjen mener vil bevise valgfusket, har heller ikke resultert i noe så langt.

Joe Biden har klokt valgt å ignorere sirkuset som nå utspiller seg blant republikanerne, selv om det sakker ned overgangen til en ny administrasjon. Men nå er det i ferd med å bli alvor.

Kun en uke etter valgdagen sier skremmende mange, hele 7 av 10 republikanere, at de ikke tror valget ble gjennomført rettferdig og fri for juks. Rundt like mange mener at det ble tuklet med stemmesedler, mens nesten 8 av 10 skylder på poststemmene. Tallene bekrefter at Trumps febrilske twitring den siste uken, treffer betydelig flere enn bare kjernevelgerne.

At Twitter har begynt å merke budskapene til presidenten som falsk informasjon hjelper noe, men har samtidig ført til at republikanere migrerer til Parler, en konservativ tjeneste med lignende brukergrensesnitt som allerede i sommer sa at den har over 1 millioner brukere. På Parler kan man bade i ensrettet retorikk uten frykt for motmæle. I lengden kan det bli en stor utfordring for det polariserte ordskiftet i USA at flere republikanere trekker seg inn i et enda større ekkokammer enn Facebook og Twitter.

Å gjenta Trumps budskap på internett er en ting, men om Trumps tilhengere blir inspirert til å ta til gatene er usikkert. Så langt har vi kun sett sporadiske markeringer. Lørdag er det imidlertid varslet en større demonstrasjon i Washington D.C., som i kjent MAGA-still er så uorganisert at den går under tre ulike navn: The Million MAGA March, the March for Trump, og Stop the Steal. Her kan det likevel dukke opp mange folk, som kan føre til bråk. At antifascister har lovet å dukke opp gjør det mer sannsynlig. At en antisemittisk høyreekstrem Proud Boys-leder påstår at han er i ferd med å ta over den høyreorienterte, voldsglade livgarden, hjelper heller ikke på.

Tross dystre utsikter, sier riktignok meningsmålingene også at kun 38 prosent av republikanere at de tror valgresultatet vil bli endret. Det er forbausende få, noe Trump-kampanjen garantert også vet. Så hva er da presidentens formål med å gjøre opp bål av USAs valgsystem?

Jeg tror at svaret er at Trump nok en gang setter seg selv og sin egen inntekt først. Inntjening vil nemlig gå kraftig opp kraftig hvis presidentpensjonisten går inn for å bygge et medieimperium.

Et framtidig «Trump / MAGA Network» vil trenge en TV-stasjon, en nettside og gjerne noen etablerte stemmer i det konservative medieuniverset. Fox News er uaktuell siden eier Rupert Murdoch nok ikke selger kassasuksessen. Presidenten, som nylig re-twitret at «#Foxnews is dead», er uansett lunken etter nyhetsavdelingens relativt objektive dekning av valgfuskanklagene. At han lokker med seg noen av sine favorittprogramledere fra kanalen er imidlertid ikke utenkelig.

De som har fulgt med på Trumps twitring i det siste ser gjerne et mønster. De siste dagene har presidenten nemlig retwitret mange brukere som forteller at de har byttet bort fra Fox til andre kanaler, et åpenbart forsøk på å flytte seere til andre kanaler. Det kan selvfølgelig være hevn, men det kan også være for å øke seerskaren i noe som Trump vil investere i. Den konservative mediekanalen Newsmax, eid av presidentens nære allierte Chris Ruddy som har skyldt Trump-tape på Fox, har for eksempel nytt godt av mange Twitter-henvisninger fra presidenten. Kanalen hadde sin beste uke noensinne, og er nesten oppe og nikker på én million brukere – en voldsom økning for den lille formidleren.

Presidenten har også twitret ut påfallende mange Breitbart-artikler i det siste. Propagandamaskineriet One America News, som fulgte Rudy Giuliani på jakt etter Biden-korrupsjon i Ukraina tidligere i år, nevnes hyppig. Mark Levin har blitt nevnt, som sammen med Glenn Beck eier internett-kanalen The Blaze. Levin når store publikum med sine internett-TV-programmer, og har blant annet den fremadstormende kommentatoren Candace Owens i stallen. Alle kan spille en rolle i et fremtidig medieimperium på høyresiden som er enda mer ekstreme enn dagens kanaler.

Det spillet presidenten nå driver er potensialt livsfarlig, og skader det amerikanske demokratiet for hver dag det fortsetter. At Trump ønsker å berike seg på bekostning av USAs politiske system bør likevel ikke overraske noen. Det store spørsmålet er nå hvor lenge han kan holde på slik før det går galt. Og hva han får ut av det til slutt.