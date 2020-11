Forsvarerne hamrer løs mot Osen-bevis

Den ene tiltalte mener ranet var iscenesatt. Den andre nekter all kjennskap til fornærmede. Begge mener de må frifinnes for ranet på Reidar Osen.

Siden tirsdag i forrige uke har påtalemyndigheten presentert bevis som de mener underbygger at de to polske mennene på tiltalebenken må straffes for grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

Etterforskere, DNA-eksperter og andre vitner har bidratt med opplysninger. Fredag ble vitneførselen avsluttet.

FRIFINNELSE: Lukasz Pawel Niedzielski mener det er opplagt at hans klient må frinnes for ranet av Reidar Osen. Foto: Kåre Breivik / TV2

Forsvarerne er klokkeklare på en ting: De mener det ikke er bevist at de to tiltalte hadde noe med ranet av Reidar Osen å gjøre.

– Det er ikke et eneste bevis som knytter min klient til ranet av Reidar Osen. Nå har vi hørt alle vitnene, og det er ingenting, for å si det rett ut, sier Lukasz Pawel Niedzielski.

Han forsvarer den tiltalte 32-åringen, som avviser all kjennskap til Osen.

Står fast på at Osen iscenesatte

Heller ikke den andre tiltalte, en 37 år gammel polakk, erkjenner straffskyld for ran av Osen. Han har imidlertid forklart at ranet ikke var reelt. Han hevder at Osen selv har regissert ranet.

– Min klient er helt tydelig på at det han forteller er sannheten, og det kommer jeg til fokusere på i min prosedyre. Basert på hans forklaring er han ikke skyldig i det han står tiltalt for, og det vil bli påstanden at han må frifinnes, sier 37-åringens forsvarer Kim Brügger Villanger.

– Det er ingen av etterforskerne som har forklart at de har funnet noe som underbygger din klients versjon av hva som har skjedd?

– Det har vært flere etterforskere som sier at det min klient har forklart kan underbygge forhold ved både hendelsesforløpet og andre omstendigheter som man i ettertid har kunnet verifisere. Detaljene vil jeg komme tilbake til i min prosedyre, sier Villanger.

OMFATTENDE SKADER: Reidar Osen hadde omfattende fysiske skader etter ranet. I retten mente en sakkyndig at han også i ettertid har lidd av post-traumatisk stress. Foto: Politiet

Begge de tiltalte har erkjent delvis straffskyld for ranet av Petter Slengesol.

Osen: – Det blir for dumt

Reidar Osen selv har gjentatte ganger i løpet av rettssaken nektet for 37-åringens påstander.

– Selvfølgelig må forsvarerne nevne det nå klienten hevder det. De har en jobb å gjøre, men det blir for dumt.

72-åringen har varslet at han vil ta et generaloppgjør med påstandene i retten, mandag.

Da vil aktor Jørgen Henriksen legge ned sin påstand om straff for de to tiltalte. Saken avsluttes sannsynligvis tirsdag.