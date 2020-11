Julenissen får koronafritak: – Vi har bestemt oss for å gjøre et unntak

Flere millioner mennesker lever under strenge koronarestriksjoner. I Belgia hyller de én spesiell gruppe for sin helteinnsats.

Med under to måneder til jul er det mange som både gleder seg og bekymrer seg, ettersom flere land på ny opplever en kraftig smitteoppblussing.

Flere millioner mennesker lever under strenge koronarestriksjoner. Ett av de hardest rammede landene i Europa er Belgia.

Antall smittede føk til værs i september, og i oktober innførte landet blant annet portforbud for å bremse smittespredningen.

Nå har myndighetene derimot gitt fritak til én spesiell person.

– Koronareglene gjelder ikke deg

I deler av Belgia er det en tradisjon at St. Nicholas, bedre kjent som julenissen, reiser fra Spania med båt, for å levere gaver til barna i begynnelsen av desember.

Torsdag denne uken skrev den belgiske helseministeren Frank Vanderbroucke, og innenriksministeren Annelies Verlinden, et åpent brev til julenissen.

– Fortvil ikke julenissen! Koronareglene gjelder ikke deg.

I likhet med Belgia, er også Spania hardt rammet av pandemien.

– Som du vet kjære julenissen, så er Spania på rødt nivå. Ifølge reglene bør du derfor gå noen dager i karantene før du kommer hit, skriver ministrene.

– Likevel, siden vi vet du ikke har tid å miste, og at du behøver hver time du kan få til å forberede gaver til alle barna, har vi bestemt oss for å gjøre et unntak.

Båtturen fra Spania tar vanligvis 17 dager. Ministrene skriver at i dette tilfellet vil denne tiden bli regnet som mer enn nok karantene.

– Du vil også bli unntatt for landets portforbud, men vi ber deg om å opprettholde en sosial avstand, og at du bruker maske om nødvendig, når du deler ut presanger.

Hyllest til barna

I brevet hyller ministrene barna i landet for å ha vært veldig modige dette året.

– Hver dag er ikke like enkle. På skolen har alt forandret seg, foreløpig kan de ikke se vennene sine, de kan ikke delta i sine favorittaktiviteter. Det er virkelig ikke godt for dem.

– Vi må ikke glemme at de heller ikke kan få kos og klem fra besteforeldrene sine når de trenger litt trøst i denne tiden. Likevel holder de ut, kjære julenisse. Ikke bare for å beskytte seg selv, men også for å beskytte andre.

Ministrene påpeker hvilken innsats mødre og fedre gjør for barna sine i denne tiden, og alt de gjør for å ta ekstra godt vare på dem mot jul.

– Dette året fortjener de et besøk fra deg, mer enn noen gang. Hvert barn er en helt. Og for en gangs skyld behøver du ikke å sjekke om de har vært snille i den store boken din.