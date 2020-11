Tina trodde katten Bie var død – så ringte telefonen

Rekordmange kjæledyr er på avveie akkurat nå. Katten Bie var borte i over tre måneder før hun ble funnet.

Over 4600 kjæledyr er registrert som savnet eller funnet på nettsiden Dyrebar.no, den nasjonale databasen for savnede dyr.

– Det er ekstremt høye tall i forhold til hva det har vært tidligere, sier Anders Brochmann i Dyrebar.no.

Katteeier Tina opplevde i fjor marerittet da hennes katt plutselig forsvant.

– Jeg tenkte på henne hver dag. Det verste var å ikke vite hva som hadde skjedd, sier Tina Damm.

GJENFORENT: Tina ble gjenforent med Bie etter flere måneder med leting Foto: Privat

Kom ikke hjem

Bie er en utekatt, men pleier alltid å være inne på natten for å være helt trygg. Men da Tina skulle slippe inn Bie en sommerkveld i juli kom hun plutselig ikke.

– Hun holder seg som regel i nærheten av huset, så jeg ble veldig bekymret. Jeg begynte å se for meg at hun kanskje var stengt inne eller at hun hadde blitt spist av grevling, sier Damm.

Da hun skjønte at katten var borte, bestemte hun seg umiddelbart for å lage en annonse på Dyrebar.no slik at andre kunne si ifra hvis de fant Bie.

I tillegg til å lage en digital annonse på Dyrebar.no, printet Tina ut haugevis med plakater og hang de opp i nabolaget,

Fikk flere henvendelser

Tina fikk stadig vekk henvendelser fra folk som trodde de hadde funnet Bie.

– Jeg tror jeg fikk over 25 meldinger, men det var aldri Bie de hadde sett. Jeg synes uansett at det var utrolig rørende at så mange ville hjelpe til, sier Damm.

Tre måneder etter at Bie forsvant, begynte Tina å miste håpet og så for seg at det verst tenkelige hadde skjedd. Men plutselig en dag ringte en mann som var helt sikker på at han hadde sett Bie.

Tina dro til området og prøvde i flere dager å lokke og lete etter katten.

– Plutselig sto hun i hagen til naboen vår. Jeg tror hun har fulgt etter meg tilbake til huset. I starten var hun veldig redd, men til slutt kom hun bort til meg og mjauet og gned seg inntil meg, sier Damm.

Hun sier at det var en helt ubeskrivelig følelse å få Bie hjem igjen, og innrømmer at hun kanskje er litt i overkant glad i katten sin.

Flere kjæledyr er savnet

Tina er glad for at Bie kom til rette før det ble vinter i Oslo. Nå som vinteren er på vei kan det ble enda vanskeligere for de mange tusen kjæledyrene som er på avveie.

– De fleste kjæledyr er vant til å ha et varmt hus å komme hjem til. Det kan bli vanskelig for mange dyr å klare seg ute når det blir kaldt, sier Anders Brochmann i Dyrebar.no.

SAVNET: Både katter, hunder og fugler er meldt savnet akkurat nå. Foto: Skjermdump Dyrebar.no

Han er glad for at Tina brukte Dyrebar.no for å finne tilbake til katten sin. Hittil i år har over 4000 saker blitt oppklart, men likevel er flere tusen kjæledyr fortsatt savnet.

– Å miste et kjæledyr oppleves som traumatisk og veldig vondt. Derfor er det givende å se at arbeidet vårt fører til at dyr gjenforenes med eiere hver eneste dag, sier Brochmann.