Det er spådd en rekordhøy julehandel i år, men butikkene i Oslos handlegater står nesten tomme. Desember måned blir helt avgjørende for butikkenes fremtid.

Fredag ettermiddag er det svært rolig på Karl Johan i Oslo. I en av Norges travleste handlegater, har ikke en gang julebelysningen blitt hengt opp.

– Jeg tenker å kjøpe mye julegaver på nettet hvert fall, sier Ingrid Jørgensen da TV 2 møter henne i den nesten folketomme handlegaten.

– Hvorfor det?

– Rett og slett fordi jeg er litt paranoid for å gå ut.

Røde tall etter nedstenging

Det er over en uke siden regjeringen ba alle nordmenn om, igjen, å være mest mulig hjemme. Det har ført til langt færre kunder i de fysiske butikkene i Oslo, spesielt i klær- og skobransjen.

– De bransjene som slet inn i 2020 var klær og sko, og de fikk det også kjempetøft under første lockdown. Da var det mange tøffe tak, og noen måtte stenge helt ned. Vi ser at også disse sliter litt nå, sier bransjedirektør i Virke, Bror Stende, til TV 2.

Kaja Sæther er daglig leder i klesbutikken Qomo i Torggata i Oslo. De merker et betydelig omsetningsfall etter at Oslos smitteverntiltak ble strammet inn forrige fredag. Foto: Odd Arne Hartvigsen

Kaja Sæther er daglig leder i Grünerløkka-butikken Qomo. De har måttet skrenke inn åpningstidene i den lille klesbutikken for å slippe å permittere de ansatte.

– Sommeren har egentlig vært ganske bra, men nå ser man at det går rett ned igjen med nye regler, sier hun.

De gjør nå alt de kan for at kundene skal handle hos dem. Selv om de sender varer til hele landet gjennom nettbutikken, er de likevel helt avhengig av at det er kunder i den fysiske butikken i Torggata.

– Vi ønsker jo fortsatt at kunden skal komme. Så lenge man klarer å holde avstand og sprite fingrene og sånne ting.

– Det blir butikkdød hvis kunden ikke kommer, forsetter butikklederen.

Avhengig av julehandel

Også i Norges lengste handlegate, Bogstadveien, er det en rolig november i butikkene. Den familiedrevne klesbutikken Nordseth merker spesielt nedgang i salget av festklær.

Harald Nordseth er butikkeier, og er bekymret både for sin egen butikk, men også for de andre butikkene i samme gate.

Harald Nordseth sier de er helt avhengige av julehandelen for å kunne overleve i en tøff bransje. Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Det er julehandel denne bransjen lever av, og er avhengig av for å kunne åpne dørene igjen 1. januar, sier han.

Ber regjeringen hjelpe til

Handelsorganisasjonen Virke mener regjeringen må komme på banen med bedre kompensasjon- og permitteringsordninger for butikknæringen - før det er for sent.

– Det er mange små, frittstående butikker som sliter. De vil gå konkurs om de ikke får hjelp, sier Bror Stende.

Men regjeringen kommer ikke til å gi mer støtte enn den generelle kompensasjonsordningen de kom med tidligere denne uken.

– Har bedriften mer enn 30 prosent omsetningsfall, sammenlignet med i fjor, så kommer de inn i ordningen. Da kan de få dekket inntil 70 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene, sier næringsminister Iselin Nybø til TV 2.