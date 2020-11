Fire seire og fire tap på åtte seriekamper så langt forteller en historie om et ustabilt Arsenal-lag, men mangeårig Arsenal-supporter Robbie Lyle har tro på «prosjekt Arteta».

Da Mikel Arteta ble utnevnt som ny Arsenal-manager i desember i fjor, var forventingene store til hva den tidligere Gunners-kapteinen kunne utrette på Emirates. Et knapt år senere har supporterne, tross suksess i FA-cupen og Community Shield, fått levert varierende resultater.

– Det kommer til å ta tid, og jeg tror vi må være tålmodige. Han må få sjansen, og han må få sjansen hele denne sesongen, med mindre de gjør det forferdelig. Det kommer til å ta tid. Klubben har vært et eneste stort rot de siste årene, så alt må bygges opp på nytt, sier mangeårig Arsenal-supporter Robbie Lyle.

Lyle, som er et kjent ansikt for mange Arsenals-fans rundt om i verden gjennom sin YouTube-kanal AFTV, tror fansen står bak Arteta, men han er klar på at det kan endre seg kjapt.

– Fansen står bak han nå, men du vet hvordan fotballen er, den støtten varer ikke lenge. Da vi slo Manchester United ble han hyllet som den nye Pep Guardiola, men etter Aston Villa-kampen var han den nye Sam Allardyce. Fotballfans kan være ganske trangsynte, men sannheten er at en ny manager trenger tid, mener Lyle.

Høyt og lavt

I fjor endte Artetas mannskap på en skuffende 8. plass i Premier League, noe som betydde at Champions League-plassen uteble nok en gang. Etter åtte kamper denne sesongen står de bokført med fire seire og fire tap på åtte kamper, og en foreløpig 11. plass.

– Å følge Arsenal i disse dager er mer vanskelig enn det brukte å være, men man må bare ta oppturene og nedturene. For øyeblikket har vi en nedadgående kurve, som alle klubber har innimellom, men forhåpentligvis kan den nye manageren hjelpe oss tilbake der vi fortjener å være. Arsenal er en av de største klubbene i verden og vi vil bare vinne ting, forklarer Lyle.

Han var en av dem som mente at Arteta ikke var skikket til en jobb på Emirates, men i løpet av de siste månedene har han endret sitt syn på den tidligere Arsenal-kapteinen.

– Da han fikk jobben var jeg ikke helt for det, jeg mente en mer erfaren manager burde kommet inn. Men han har endret meningen min. Jeg kan se hva han prøver på, selv om han har langt igjen. Om han kan få oss inn blant topp fire igjen, ville det vært fantastisk, sier Lyle.

– Hvor god tror du Arteta kan bli som manager?

– Det er for tidlig å si. Han har gjort mye positivt og han er en tydelig leder, men det er for tidlig å sammenligne han med de beste. Han er langt unna det for øyeblikket.

Måltørke

Et av Arsenals største problemer denne sesongen har vært mangelen på scoringer. Ni scoringer på åtte kamper er fasit så langt, kun to av dem signert fjorårets Arsenal-toppscorer, Pierre-Emerick Aubameyang.

– Det er for lite. Når vi tenker på de offensive styrkene vi har, så burde det gi oss mål. Aubameyang har scoret for moro skyld de siste årene, men mot Villa hadde han ikke et skudd på mål, det var utrolig, sier Lyle og fortsetter:

– Med våre angrepsspillere bør vi score mer, men vi er ikke kreative nok. Vi får ikke ballen, og nok folk, i og rundt boksen, dermed scorer vi ikke nok.

Sist Arsenal scoret så lite var i 98/99-sesongen. Den gang ende The Gunners på 2. plass, poenget bak Manchester United. Lyle har liten tro på at Arsenal vil kjempe om de to øverste plassene denne sesongen, men han drømmer derimot om Champions League, en turnering Arsenal ikke har vært med i siden 16/17-sesongen.

– Om vi avslutter innenfor topp fire vil det være en stor suksess. Klarer vi det, i tillegg til et trofe, vil det være helt fantastisk. Men topp fire må være vår prioritet. Spør du meg har ikke Arsenal ett av de fire beste lagene i England, men klarer Arteta det er det fantastisk, avslutter en optimistisk Lyle.