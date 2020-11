Farmen-Inger Cecilie: – Jeg angrer ikke

Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) fra Halden var sjanseløs i tautrekking mot Karianne Kopperstad (27) i tvekampen i søndagens episode av Farmen. Kopperstad, som trener mye crossfit, fikk alle de tre hesteskoene raskt opp i kassen og vant 3-0.

– Karianne er både tyngre og sterkere enn meg. Jeg hang mest i tauet, så jeg hadde ikke mulighet til å nå frem til mine hestesko. Det var rått parti, forteller Grønnerød til TV 2 rett etter tvekampen.

TAPTE TVEKAMPEN: Inger Cecilie Grønnerød ble slått av Karianne Kopperstad i tautrekking. Foto: Alex Iversen/TV 2

Dramatisk uke

Det har stormet rundt 47-åringen den siste uken etter at hun saboterte ukesoppdraget ved å tenne på broderiet inne i storbondehuset.

Etterpå lurte hun de andre på gården til å tro at det ikke var hun som sto bak sabotasjen.

På loftet satt storbonden Daniel Viem Årdal (30) og hjelperen Sindre Nyeng (23). Det fikk storbonden til å beskylde «den ukjente sabotøren» for å tenne på huset mens de var i andre etasje.

– Det forundrer meg at mange tror det var farlig. Det var kamerafolk til stede, så alt var under kontroll, forteller Grønnerød.

TV 2 har tidligere uttalt at Grønnerød aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde, og at situasjonen var under kontroll hele veien.

PÅ LOFTET: Røyken ligger tett over storbondeloftet etter sabotasjen. Foto: Skjermdump TV 2

– Angrer du nå i ettertid på at du saboterte?

– Nei, jeg angrer ikke. Jeg vet det aldri var farlig, men det kunne kanskje vært klipt litt annerledes på TV slik at folk ville forstå at det ikke var en fare, forklarer hestebonden fra Halden.

Får marsipangriser i posten

Sabotasjen har også skapt sterke reaksjoner blant TV-seerne, og tidligere denne uka fortalte Grønnerød til God kveld Norge at hun har anmeldt flere hundre personer for netthets.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at du tente på broderiet?

– Det er mange nettroll der ute, men de er ikke helt tilstede i den virkelige verden, så det tar jeg med knusende ro. Samtidig har jeg fått fryktelig mye støtte. Mange synes det er morsomt og skjønner at det er TV, forteller «IC».

Grønnerød jobbet mye på kjøkkenet under de åtte ukene på Samsjø gård og er spesielt glad i søte ting. Det har også TV-seerne lagt merke til.

– De fleste har vel sett at jeg er veldig svak for både sjokoladekake og melis på Farmen, så jeg har fått uhorvelig mange marsipangriser, konfekt og blomster i posten. Både fra kjente og ukjente. Det har vært veldig hyggelig, forteller Farmen-deltakeren.

UTE AV FARMEN: Inger Cecilie Grønnerød. Foto: Alex Iversen/TV 2

Støtte fra Farmen-deltakere

«IC», som hun populært kalles inne på gården, har hele tiden forklart TV-seerne at hun spiller et spill på Farmen og skjuler at hun egentlig er hestebonde. Det har ført til at hun har mottatt hatbrev og trusler, også før den mye omtalte sabotasjen.

– De jeg har kontakt med i dag, som er Thor, Sindre, Lene og Tove, har støttet meg. De sier det var imponerende sabotasje og har oppmuntret meg til å stå i stormen. De andre har jeg ikke har hørt fra, men vi har ikke kontakt på utsiden av gården heller, forteller Grønnerød og legger til:

– Også deltakere fra tidligere sesonger har tatt kontakt. De som selv har stått i stormen har ringt meg for å støtte meg og komme med gode råd. Det setter jeg pris på, sier 47-åringen.

Programleder-tilbud

For Grønnerød ble det åtte uker inne på Farmen-gården. Nå er hun ute av konkurransen for godt, etter at Farmens sidekonkurranse Torpet har blitt avsluttet.

– Du angrer ikke på at du meldte deg på Farmen?

– Nei, absolutt ikke. Det har kommet mye hyggelig ut av oppholdet. Jeg har fått tilbud fra klesmerker om å bruke klærne deres. Det forventet jeg ikke, jeg trodde det var slik bare unge folk fikk spørsmål om. Også har jeg fått tilbud om programlederjobb på TV, forteller «IC».

– Hvilken programlederjobb er det snakk om?

– Jeg kan ikke avsløre noe, men det handler om at jeg er kjapp i replikken. Jobben krever at man svarer fort. Jeg har jobbet i radio og i ukeblader før, så vi får se hva jeg lander på. Jeg trives jo der jeg er, sier Grønnerød som fortiden jobber som hestebonde og lærer.

PROGRAMLEDERTILBUD: Inger Cecilie Grønnerød forteller at hun har fått tilbud om å fortsette på TV. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Lynsjestemning

Selv om det bare er to uker igjen til finaleuka, er Grønnerød glad for at Farmen-oppholdet er over.

– Åtte uker var nok for meg. Jeg hadde ikke mål om å vinne, for jeg trenger ikke hytte og bil. Jeg meldte meg på for å få den erfaringen med å leve i en boble og legge vekk mobiltelefonen. Også har jeg blitt ti kilo lettere, sier en fornøyd «IC».

ÅRETS DELTAKERE: Inger Cecilie Grønnerød var en av fjorten deltakere som flyttet inn på Farmen-gården i sommer. Foto: Espen Solli/TV 2

Grønnerød flyttet inn på Samsjø gård sammen med 13 andre deltakere. Å bo tett sammen med så mange mennesker har vært en interessant opplevelse for læreren fra Halden.

– Jeg har lært masse om meg selv, om andre og om gruppedynamikk. Vi ser jo hva massesuggesjon kan gjøre med mennesker. Enkelte klarer å komme i lynsjestemning, det er skummelt synes jeg. Det har vært en interessant erfaring, sier hun.

– Du har blitt framstilt som en som lyver om alt. Hvordan har det vært for deg å se på i ettertid?

– Jeg har høy integritet i forhold til hvem jeg er, både fra familie, venner, kollegaer og studenter. Den fremstillingen faller på sin egen urimelighet, og etter å ha sett episodene er det andre på gården som fortjener det stemplet mer enn meg, sier Grønnerød.

